Как хакеры украли $6,3 млрд в криптовалюте: Binance рассказала о многоэтапной атаке

Binance рассказала, как злоумышленники похитили криптоактивы на $6,3 млрд. ФБР связывает атаку с северокорейской группой TraderTraitor.

В июне первый разработчик скачал подменённый установщик, предположительно распространявшийся через рекламу Google. Служба безопасности обнаружила заражение и заменила устройство сотрудника.

В сентябре второй инженер прошёл несколько звонков и собеседований с человеком, который притворялся работодателем. Под видом тестового задания ему передали вредоносную программу.что

Программа подменила исполняемый файл инструмента разработки и открыла злоумышленникам скрытый доступ к системе. Средства защиты устройства её не обнаружили.

К 20 октября атакующие использовали внутренний ИИ-инструмент Binance, чтобы получить контроль над кошельками первого инженера и третьего сотрудника. Уже 29 октября они вошли в компьютер последнего и начали атаку.

Горячий кошелёк использовал многосторонние вычисления MPC, поэтому единого закрытого ключа для немедленного отзыва вредоносных разрешений EIP-7702 не было. По словам Binance, это помешало сразу остановить переводы.

Binance заявила, что около $2,85 млрд похищенных активов заморожено или перехвачено. Глава биржи Ричард Тенг сообщил, что 98% затронутых токенов восполнено, пользователи не несут убытков, а вывод средств возобновлён практически полностью.