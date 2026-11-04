В PS Store стартовала «Чёрная пятница»: скидки до 72% на популярные игры для PS5

Sony запустила в PlayStation Store распродажу «Чёрная пятница», в рамках которой снизились цены на десятки игр для PS4 и PS5. Среди предложений есть как относительно свежие релизы, так и популярные проекты прошлых лет.
Скидки достигают 72%, однако размер зависит от региона и выбранного издания. В некоторых случаях по сниженной цене доступны только расширенные версии игр.
Некоторые предложения
- Silent Hill 2: скидка 72%
- Silent Hill f: скидка 72%
- Sackboy: A Big Adventure: скидка 67%
- God of War Ragnarök: скидка 63%
- Death Stranding Director’s Cut: скидка 60%
- Gravity Rush 2: скидка 60%
- Lost Soul Aside: скидка 58%
- 007 First Light Deluxe Edition: скидка 50%
- Rise of the Ronin: скидка 50%
- Horizon Zero Dawn Remastered: скидка 50%
- The Last of Us Remastered: скидка 50%
- Death Stranding 2: On the Beach: скидка 38%
- Astro Bot: скидка 29%
- Mortal Shell II: скидка 25%
- Marvel’s Wolverine Digital Deluxe Edition: скидка 23%
- Saros Digital Deluxe Edition: скидка 23%
- Silent Hill: Townfall: скидка 20%
- Pragmata Deluxe Edition: скидка 20%
- The Sinking City 2: скидка 20%
- The Blood of Dawnwalker Eclipse Edition: скидка 20%
Распродажа продлится до 30 ноября, но часть предложений завершится уже 20 ноября. Следующую волну скидок Sony планирует добавить 16 ноября.
На момент публикации акция стартовала не во всех региональных версиях PlayStation Store. Цены и доступность отдельных предложений могут различаться в зависимости от страны.