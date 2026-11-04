Mijia Electric Toothbrush 2 Pro: цена и характеристики
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Xiaomi выпустила зубную щётку с двусторонним контролем давления

Mijia Electric Toothbrush 2 Pro работает до 190 дней без подзарядки.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:14
Xiaomi выпустила зубную щётку с двусторонним контролем давления

Xiaomi выпустила в Китае электрическую зубную щётку Mijia Electric Toothbrush 2 Pro. Розничная цена составляет 249 юаней, а на краудфандинге её предлагают за 179 юаней.

Световые индикаторы предупреждают как о слишком сильном, так и о слабом нажатии. При чрезмерном давлении щётка автоматически снижает частоту вибрации.

Цветной экран показывает время и охват чистки в реальном времени. Он предупредит о пропущенных участках или слишком коротком сеансе. Стандартная чистка длится четыре минуты.

Щётка получила мотор звуковой вибрации и несколько режимов с разными схемами вибрации. Обновлённая насадка оснащена амортизирующей конструкцией из мягкой резины.

Xiaomi выпустила зубную щётку с двусторонним контролем давления

Заявленная автономность достигает 190 дней, а полная зарядка через USB-C занимает около шести часов. Корпус защищён от воды по стандарту IPX8.

Предыдущая Mijia Sonic Vibration Electric Toothbrush Pro тоже оснащена цветным экраном. Её рекомендованная цена составляет те же 249 юаней.

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