Xiaomi выпустила зубную щётку с двусторонним контролем давления

Xiaomi выпустила в Китае электрическую зубную щётку Mijia Electric Toothbrush 2 Pro. Розничная цена составляет 249 юаней, а на краудфандинге её предлагают за 179 юаней.

Световые индикаторы предупреждают как о слишком сильном, так и о слабом нажатии. При чрезмерном давлении щётка автоматически снижает частоту вибрации.

Цветной экран показывает время и охват чистки в реальном времени. Он предупредит о пропущенных участках или слишком коротком сеансе. Стандартная чистка длится четыре минуты.

Щётка получила мотор звуковой вибрации и несколько режимов с разными схемами вибрации. Обновлённая насадка оснащена амортизирующей конструкцией из мягкой резины.

Заявленная автономность достигает 190 дней, а полная зарядка через USB-C занимает около шести часов. Корпус защищён от воды по стандарту IPX8.

Предыдущая Mijia Sonic Vibration Electric Toothbrush Pro тоже оснащена цветным экраном. Её рекомендованная цена составляет те же 249 юаней.