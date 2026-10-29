Apple и Microsoft обязали хранить переписку пользователей в России

По данным Bloomberg, Apple и Microsoft включили в российский реестр организаторов распространения информации 2 октября. Компании из реестра обязаны хранить сообщения российских пользователей и предоставлять их спецслужбам по запросу.

Требования распространяются на переписку, аудио- и видеосообщения, пишет 9to5Mac со ссылкой на Bloomberg. Информацию о пользователях и фактах передачи их сообщений необходимо хранить на территории России в течение трёх лет.

Реестр ведёт Роскомнадзор. За невыполнение требований компаниям грозят штрафы, а впоследствии — ограничение доступа к их сервисам в России.

Ни Apple, ни Microsoft публично не прокомментировали включение в реестр.