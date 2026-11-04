Официальный список смартфонов и планшетов Xiaomi, которые получат HyperOS 4

Xiaomi опубликовала график обновления для своих глобальных устройств, которые получат HyperOS 4 на базе операционной системы Android 17. Развёртывание начнётся постепенно, а первые апдейты начнут приходить уже в этом месяце.
Первая половина ноября 2026
- Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi, Xiaomi 17, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, Xiaomi Pad 8/8 Pro;
- Poco F8 Ultra/Pro, Poco X8, X8 Pro/Pro Max, Poco M8, M8 Pro, Poco C95 Pro, Poco C85;
- Redmi Note 17, 17 Pro/Pro Max, Redmi Note 15, 15 Pro/Pro+, Redmi 17, 17C, Redmi 15C.
Вторая половина ноября 2026
- Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro;
- Poco F9 Ultra/Pro, Poco F7, F7 Ultra/Pro, Poco X7 Pro;
- Xiaomi Pad 7/7 Pro, Xiaomi Pad mini, Poco Pad X1, Poco Pad M1, Redmi Pad 2 Pro.
Декабрь 2026
- Xiaomi Mix Flip, Xiaomi 14, 14 Ultra, Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, Xiaomi 14T, 14T Pro, Xiaomi 13T, 13T Pro;
- Poco F6, F6 Pro, Poco X8s, Poco X7, Poco X6 Pro, Poco M8s, Poco M7, Poco C81 Pro;
- Redmi Note 14, 14 Pro/Pro+, Redmi 15, Redmi 14S, Redmi A7 Pro;
- Xiaomi Pad 6S Pro 12,4, Poco Pad C1, Redmi Pad 2 9,7, Redmi Pad 2.