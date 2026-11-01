«Хватит притворяться»: сотрудник Xbox раскрыл правду об использовании ИИ

Старший менеджер по бизнес-стратегии Xbox Брэндон Стиррап (Brandon Stirrup) заявил, что Microsoft уже использует искусственный интеллект при разработке игр. По его словам, многие сотрудники предпочитают не афишировать применение нейросетей.

В серии публикаций в X Стиррап рассказал, что самостоятельно создал небольшую игру с помощью ИИ, потратив около трёх часов непосредственно на разработку. После этого он раскритиковал студии, которые отказываются внедрять искусственный интеллект.

Менеджер также заявил, что сотни сотрудников Xbox используют ИИ, но вынуждены делать вид, будто этого не происходит. Он даже предположил, что подобные откровения могут стоить ему работы.

Вскоре после публикаций Стиррап удалил свой аккаунт в X. По информации PC Gamer, причиной стало большое количество ответов на его заявления.

Microsoft официально не комментировала слова сотрудника. Какие именно нейросети используются внутри Xbox и на каких этапах разработки игр, неизвестно.