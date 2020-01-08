Пользователям Windows 7 предложили аналогичную ОС

Скоро 14 января, а значит прекратится официальная поддержка Windows 7. В этот день Microsoft выпустит финальное обновление, а дальше будет доступна платная подписка и только для корпоративных пользователей.

Однако разработчики графического окружения KDE для Linux воспользовались закрытием Windows 7 и предложили альтернативное решение. Они предлагают перейти на Linux со схожим оформлением.

Аналог основанный на KDE Plasma, включает множество виджетов, элементов, похожий «Пуск», минималистичный дизайн и множество другого. По умолчанию оформление идет с дистрибутивом Feren OS на базе Ubuntu, поэтому её установить можно на другие ОС.

Сами разработчики заявляют о некой альтернативе Windows 10, но на бесплатной основе и отсутствии коммерческих тягот. Но тем кто играет на ПК, это альтернатива может не понравиться, ведь Linux не поддерживает множество игровых проектов.