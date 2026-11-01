Microsoft объяснила, почему «Диспетчер задач» зависает именно тогда, когда он нужен
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Microsoft объяснила, почему «Диспетчер задач» зависает именно тогда, когда он нужен

Даже высокий приоритет не гарантирует работу системной утилиты при перегрузке компьютера.
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Редакция The GEEK сегодня в 11:45
Microsoft объяснила, почему «Диспетчер задач» зависает именно тогда, когда он нужен

Инженер Microsoft Рэймонд Чен объяснил, почему «Диспетчер задач» в Windows 11 иногда перестаёт отвечать именно тогда, когда пользователь пытается закрыть зависшую программу.

По его словам, при максимальной загрузке процессора нехватку ресурсов испытывают все приложения, включая системные. «Диспетчер задач» не имеет безусловного преимущества перед остальными процессами, поэтому тоже может перестать реагировать на действия.

Простое повышение приоритета проблему не решает. Даже если Windows предоставит утилите процессорное время раньше других программ, ей всё равно может потребоваться доступ к ресурсам, занятым другим процессом. Пока они не освободятся, приложение продолжит ждать.

Дополнительные сложности создаёт графический интерфейс Windows. «Диспетчер задач» использует общие системные компоненты для отображения окон и обработки действий пользователя, поэтому их перегрузка также влияет на его работу.

Чен отметил, что Windows уже отдаёт предпочтение активному окну, но такой механизм не способен полностью исключить зависания.

Если «Диспетчер задач» перестал открываться, можно попробовать сочетание Ctrl + Alt + Delete и запустить его через системное меню. Однако при серьёзной перегрузке компьютера даже такой способ не гарантирует результата.

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