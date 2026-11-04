Apple добавила вертикальные вкладки в Safari для iPhone Duo, iPad и Mac

Apple выпустила первые бета-версии iOS, iPadOS и macOS 27.3 для разработчиков. В Safari появились вертикальные вкладки и инструменты Siri для работы с ними.

Вертикальные вкладки располагаются слева и по умолчанию отображаются в виде значков. Панель можно расширить, чтобы увидеть названия сайтов.

Новый режим совместим с группами вкладок и темами. Его можно включить в настройках Safari, а на iPad и Mac — ещё и через меню «Вид».

Функция Adaptive Dark Mode затемняет сайты, у которых нет собственного тёмного режима. Функцию можно применять автоматически для отдельных сайтов, но разработчик сайта вправе запретить такое оформление.

В будущем обновлении Siri сможет распознавать всё содержимое веб-страницы, а не только её видимую часть. По оценке 9to5Mac, обновления могут стать доступны всем пользователям в декабре.