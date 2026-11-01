Windows 11 получит мощное обновление поиска с новыми функциями

Microsoft представила обновлённый поиск Windows 11, который теперь позволяет не только находить файлы и приложения, но и управлять настройками компьютера. Новые возможности появились в тестовых сборках Windows Insider.

Главное изменение заключается в возможности выполнять действия прямо из результатов поиска. Например, пользователи смогут регулировать громкость, яркость экрана и размер курсора с помощью ползунков, не открывая системные настройки.

Также поиск научился взаимодействовать со смартфонами через приложение Phone Link. Теперь можно совершать звонки, отправлять SMS и включать режим «Не беспокоить». Пока функция работает с Android, поддержку iPhone обещают добавить в начале 2027 года.

Изменится и отображение результатов. Windows 11 сможет показывать предварительный просмотр документов, дату их изменения, расположение и автора. Появятся ответы из интернета, информация об акциях, погоде и приложения из Microsoft Store.

Для удобства добавили фильтры по файлам, папкам, настройкам и действиям. Ненужные рекомендации можно скрывать, а полезность результатов оценивать с помощью лайков и дизлайков.

Отдельное изменение касается конфиденциальности корпоративных пользователей. Администраторы смогут запретить публичную публикацию отзывов сотрудников через Feedback Hub, оставив их доступными только внутри организации и Microsoft.

Новые возможности поиска тестируются в экспериментальных сборках Windows 11, включая 26340.9843. Сроки появления функций в стабильной версии системы пока не объявлены.