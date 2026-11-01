Windows 11 получит мощное обновление поиска с новыми функциями
Новости

Windows 11 получит мощное обновление поиска с новыми функциями

Теперь через него можно управлять компьютером.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:11
Windows 11 получит мощное обновление поиска с новыми функциями

Microsoft представила обновлённый поиск Windows 11, который теперь позволяет не только находить файлы и приложения, но и управлять настройками компьютера. Новые возможности появились в тестовых сборках Windows Insider.

Главное изменение заключается в возможности выполнять действия прямо из результатов поиска. Например, пользователи смогут регулировать громкость, яркость экрана и размер курсора с помощью ползунков, не открывая системные настройки.

windows-11_01

Также поиск научился взаимодействовать со смартфонами через приложение Phone Link. Теперь можно совершать звонки, отправлять SMS и включать режим «Не беспокоить». Пока функция работает с Android, поддержку iPhone обещают добавить в начале 2027 года.

Изменится и отображение результатов. Windows 11 сможет показывать предварительный просмотр документов, дату их изменения, расположение и автора. Появятся ответы из интернета, информация об акциях, погоде и приложения из Microsoft Store.

Windows 11 получит мощное обновление поиска с новыми функциями

Для удобства добавили фильтры по файлам, папкам, настройкам и действиям. Ненужные рекомендации можно скрывать, а полезность результатов оценивать с помощью лайков и дизлайков.

Отдельное изменение касается конфиденциальности корпоративных пользователей. Администраторы смогут запретить публичную публикацию отзывов сотрудников через Feedback Hub, оставив их доступными только внутри организации и Microsoft.

Новые возможности поиска тестируются в экспериментальных сборках Windows 11, включая 26340.9843. Сроки появления функций в стабильной версии системы пока не объявлены.

Читайте в Телеграм
Выбор редакции

Красивые.
А как звучат?

Читать обзор

Разбираемся, кому подойдут Nothing Headphone (1) Pro.

Главное по теме

Новости Microsoft объяснила, почему «Диспетчер задач» зависает именно тогда, когда он нужен

Даже высокий приоритет не гарантирует работу системной утилиты при перегрузке компьютера.
Новости «Хватит притворяться»: сотрудник Xbox раскрыл правду об использовании ИИ Игры Вышло бесплатное обновление Metro Redux с режимом 120 кадров/с на Xbox

Похожие материалы

Apple Apple и Microsoft обязали хранить переписку пользователей в России

По данным Bloomberg, Apple и Microsoft внесли в российский реестр 2 октября.

 Microsoft Windows 11 уместили на CD: образ Pico11 занимает меньше 700 МБ

В экспериментальной Windows 11 ради компактности удалили Windows Update.

 Anbernic Бюджетный Android превратился в Xbox: новое обновление HakuX «разогнало» тяжелые игры

Игры от Xbox полетели даже на дешёвых смартфонах благодаря обновлению.

 Microsoft Microsoft создала ИИ-врачей, которые ставят диагнозы точнее людей. Пока только в тестах

Система правильно определила 83% сложных диагнозов против 36% у врачей общей практики.

Скидки и подборки

От тонкого MagSafe до карманной консоли: 6 крутых аксессуаров для iPhone Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку Приложения недели: управление окнами, передача файлов без облака и другие находки 7 премиальных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые хочется себе Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу

Последние новости

Xiaomi представила девять QLED-телевизоров TV A Pro e от 32 до 85 дюймов Хакеры научили Claude анализировать украденные данные и выбирать самые ценные цели OnePlus Buds Pro 4 получили звук Dynaudio и до 53 часов автономности Logitech выпустила MX Master 4 Developer Edition с надписью «Hello, World!» Поставки смартфонов упали на 20% — до минимума третьего квартала с 2013 года Все новости
Закреплено
iPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодноiPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодно

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый 10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

30 октября · Apple

10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

Qi2.2 на 25 Вт, провод на 45 Вт и алюминиевый корпус толщиной 16 мм.
  1. 27 Окт

    Nothing

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех
  2. 25 Окт

    Raskat

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики
  3. 22 Окт

    Samsung

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух
  4. 21 Окт

    HUAWEI

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач
  5. 12 Окт

    Honor

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?
Смотреть все обзоры →