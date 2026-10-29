Metro Redux получила режим 120 кадров/с на Xbox
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Вышло бесплатное обновление Metro Redux с режимом 120 кадров/с на Xbox

Metro Redux получила поддержку Xbox Play Anywhere.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:39
Вышло бесплатное обновление Metro Redux с режимом 120 кадров/с на Xbox

Metro Redux получила бесплатное обновление для консолей Xbox Series X|S. Оно улучшает графику, производительность и управление в Metro 2033 Redux и Metro: Last Light Redux.

В Xbox Wire объявили о двух режимах: нативном 4K при 60 кадрах/с и масштабировании до 4K при 120 кадрах/с. Обе игры также получили поддержку технологии масштабирования и сглаживания 4A TSR.

4A Games обновила текстуры, освещение и тени, повысила детализацию окружения и качество анимации. Команда стремилась сохранить визуальный стиль и атмосферу оригинальных игр.

Обновление добавило поддержку вибрации курков Impulse Triggers на контроллерах Xbox. Также заявлены полная поддержка и оптимизация для портативных консолей Xbox Ally и Ally X. Добавлена поддержка Xbox Play Anywhere.

За 16 лет с выхода первой игры в 2010 году аудитория серии превысила 50 млн игроков. Выход следующей части, Metro 2039, запланирован на 4 февраля 2027 года.

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