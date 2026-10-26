Windows 11 уместили на CD в образе меньше 700 МБ
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Windows 11 уместили на CD: образ Pico11 занимает меньше 700 МБ

В экспериментальной Windows 11 ради компактности удалили Windows Update.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:53
Windows 11 уместили на CD: образ Pico11 занимает меньше 700 МБ

Разработчик NTDEV уместил Windows 11 в ISO-образ размером 699 811 840 байт — он помещается на CD ёмкостью 700 МБ. Экспериментальная сборка на базе ещё не выпущенного Pico11 сохраняет рабочий стол и запускает приложения.

NTDEV показал работу калькулятора, параметров системы, блокнота и Paint. В виртуальной машине с выделенными 4 ГБ памяти система использовала около 883 МБ оперативной памяти.

Ради компактности из ОС Microsoft удалили Windows Update и средства обслуживания системы, поэтому разработчик не считает эксперимент заменой обычной установке Windows. В сборке используется более старая версия диспетчера задач, точное происхождение которой не раскрывается.

NTDEV планирует добавить возможности Pico11 в tiny11builder. Инструмент уже предлагает режимы Tiny11, Tiny11 Core и Custom, причём Tiny11 Core также обходится без поддержки обслуживания и восстановления.

Ранее эксперименты с Tiny11 позволяли уменьшить Windows 11 до 100 МБ, но без её графического интерфейса, а отдельные сборки расходовали всего 176 МБ оперативной памяти.

Более привычные варианты с удалёнными предустановленными приложениями занимали около 2 ГБ.

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