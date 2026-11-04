Calif показала джейлбрейк iPhone 18 Pro после обновления
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Защита Apple не спасла: iPhone 18 Pro взломали с помощью PDF-файла

На видео Calif взлом начинается с PDF-файла, принятого через AirDrop.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:40
Защита Apple не спасла: iPhone 18 Pro взломали с помощью PDF-файла

Команда исследователей безопасности Calif 3 ноября продемонстрировала взлом iPhone 18 Pro с включённым режимом изоляции (Lockdown Mode). Судя по опубликованному видео, джейлбрейк, позволяющий обойти системные ограничения Apple, сохранился даже после обновления до iOS 27.2.

На записи показан уже взломанный iPhone 18 Pro, на который затем устанавливают новую версию iOS. После обновления джейлбрейк продолжает работать. При этом неизвестно, можно ли взломать устройство, изначально работающее под управлением iOS 27.2.

Атака начинается с передачи вредоносного PDF-файла через AirDrop, который пользователь самостоятельно принимает на смартфоне. Однако дальнейшие действия исследователи не раскрыли, поэтому точный механизм взлома остаётся неизвестным.

Режим изоляции Lockdown Mode предназначен для защиты пользователей, которые могут стать целью сложного шпионского ПО. При его активации iPhone блокирует большинство типов вложений в сообщениях, ограничивает работу веб-технологий, входящие вызовы FaceTime от незнакомых пользователей и ряд других функций.

Ранее Apple заявляла, что ей неизвестны случаи успешных атак коммерческого шпионского ПО на iPhone с включённым режимом изоляции. Команда Calif сообщала о намерении раскрывать обнаруженные уязвимости Apple, но не планирует выпускать инструмент для публичного использования.

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