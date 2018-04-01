Microsoft рекомендует пользователям Windows 7 обновить ПК

Уже завтра Windows 7 прекратит своё существование. Microsoft решили подойти к этому делу основательно и выпустили целый текстовый материал, в котором рекомендуется пользователям Windows 7 приобрести новый ПК.

Кроме того, корпорация советует переходить на фирменные устройства линейки Surface и описывает их преимущества, а в разделе часто задаваемых вопросов говорится, что пользователям лучше приобрести новый компьютер, а не обновлять систему на действующей машине.

«Большинству пользователям Windows 7 рекомендуется перейти на новые устройство на базе Windows 10 Pro. Устройства линейки Surface быстрее, мощнее и безопаснее, а цена ниже, чем у среднестатистических ПК восьмилетней давности».

Кроме того, уточняется, что просто обновиться с Windows 7 до Windows 10 не рекомендуется, так как какие-либо компоненты и драйвера могут давать сбои. Например, может не работать встроенный считыватель флеш-карт или сканер отпечатков пальцев.

Поддержка Windows 7 завершается 14 января 2020 года. Для корпоративных пользователей Microsoft предложила платную поддержку до 2023 года. Разработчики на Linux воспользовались ситуацией и предложили свою альтернативу «семёрки».