iPhone Duo научили сдвигать экран для управления одной рукой

В первой бета-версии iOS 27.3 для разработчиков на iPhone Duo появилась функция «Удобный доступ» для управления одной рукой.

После включения функции короткое движение пальцем к краю экрана сдвигает изображение влево или вправо. Apple ранее сообщила, что добавит функцию в одном из обновлений.

Включить её можно в настройках универсального доступа. На других iPhone «Удобный доступ» сдвигает изображение вниз, а не в сторону.

Публичная бета-версия iOS 27.3 ожидается в ближайшие дни. Выпуск обновления для всех пользователей запланирован на декабрь.