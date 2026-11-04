iPhone Duo получил «Удобный доступ» в iOS 27.3
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iPhone Duo научили сдвигать экран для управления одной рукой

iPhone Duo получил новую функцию, но пока только в бета-версии iOS 27.3.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:57
iPhone Duo научился сдвигать экран для управления одной рукой

В первой бета-версии iOS 27.3 для разработчиков на iPhone Duo появилась функция «Удобный доступ» для управления одной рукой.

После включения функции короткое движение пальцем к краю экрана сдвигает изображение влево или вправо. Apple ранее сообщила, что добавит функцию в одном из обновлений.

Включить её можно в настройках универсального доступа. На других iPhone «Удобный доступ» сдвигает изображение вниз, а не в сторону.

Публичная бета-версия iOS 27.3 ожидается в ближайшие дни. Выпуск обновления для всех пользователей запланирован на декабрь.

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