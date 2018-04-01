Microsoft прекратит поддержку Windows 7 через две недели

Microsoft уже 14 января прекратит поддерживать популярную Windows 7. Поэтому операционная система не будет получать новые патчи и обновления системы безопасности. Сама компания предлагает обновиться бесплатно до актуальной Windows 10.

Особо болезненно придётся бизнес-сегменту, который до сих пор использует «семёрку». Ведь для данной операционки существует множество корпоративных программ, которых нет для новых платформ. Для таких клиентов Microsoft начнёт предлагать платные обновления безопасности Extended Security Updates (сокр. ESU).

Стоит отметить, что первый год обслуживания по программе ESU обойдётся в 25 долларов за один PC. Второй год будет стоить 50 долларов, а третий и вовсе в 100 долларов. Обновления будут продолжаться до января 2023 года. Кроме того, владельцы лицензией на Windows Enterprise и Windows Pro будут платить ещё больше, а именно 50, 100 и 200 долларов за три года обслуживания.

Данная ценовая политика Microsoft должна сподвигнуть пользователей перейти на Windows 10.

Также для обычных пользователей «Семёрки» с 14 января будет всплывать полноэкранное окно с текстом «ваш ПК с Windows 7 больше не поддерживается». С какой периодичностью оно будет выводиться – пока не известно.