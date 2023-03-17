Китайский интернет-магазин запустил предзаказы на серию Huawei P60

Китайская интернет-площадка JD запустила предзаказы на серию смартфонов Huawei P60 и складной Mate X3. Стоимость, изображения, технические характеристики не указываются.

В карточке товара магазин просто поместил постер с анонсом устройств. Их официальный выход запланирован на 23 марта.

По слухам, P60 Pro оснастят 6,6-дюймовым OLED-дисплеем 2K BOE и мощным процессором Snapdragon 8 Gen 2. Тип памяти будет LPDDR5X + UFS4.0. Ранее смартфон появился на тизерах в четырех расцветках. Однако, их достоверность трудно подтвердить, так как позже появились еще рендеры уже в других цветах.

От Huawei Mate X3 ждут большой 2K дисплей, который будет складываться внутрь.