Huawei P60 Pro показали на рендерах во четырех цветах

Смартфоны Huawei P60 Pro показали на рендерах в четырех цветах: изумрудно-зеленый, белый в стиле рококо, фиолетовый и черный. Блок камеры вертикальный с дополнительным металлическим кольцом вокруг модуля.

Однако, подлинность расцветок не подтверждена.

По слухам, P60 Pro оснастят 6,6-дюймовым OLED-дисплеем 2K BOE и мощным процессором Snapdragon 8 Gen 2. Тип памяти будет LPDDR5X + UFS4.0.

Параметры тройной камеры следующие: обновление до XMAGE 2.0, основной 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX888, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный Sony IMX858 и телеобъектив с 64-мегапиксельным OV64B Omnivision Sensor и 3,5-кратным оптическим зумом.

Анонс серии Huawei P60 состоится 23 марта.