JBL представила компактные саундбары JBL Cinema

Компания HARMAN представила в России новые саундбары JBL Cinema. По словам производителя, новинки призваны создать атмосферу настоящего кинотеатра в домашних условиях: в зависимости от размера помещения и личных предпочтений моноблок SB120 или двухкомпонентные 2.1 системы SB140 и SB170.

Все новинки поддерживают стандарт пространственного звучания Dolby Digital. Подключение осуществляется через HDMI ARC порт с обратным аудиоканалом для упрощения трансляции звука со всех подключенных устройств, таких как игровые консоли или ТВ-приставки.

Помимо проводного соединения все новинки оснащены модулем Bluetooth для трансляции музыки с мобильных устройств.

Младшая модель JBL Cinema SB120 выполнена в форм-факторе моноблока и укомплектована двумя 2,25″ широкополосными и двумя 2,5″ басовыми динамиками общей мощностью 110Вт.

JBL Cinema SB170

Саундбары Cinema SB140 и SB170 работают по схеме 2.1 и дополнены проводным и беспроводным сабвуфером соответственно. Модель SB140 оснащена двумя ассиметричными динамиками на 27 Вт и сабвуфером на 56Вт, а более мощная SB170 парой динамиков на 52т и сабвуфером на 116Вт.

Приобрести новинки можно в официальном интернет-магазине. JBL Cinema SB120 можно приобрести за 9 990 рублей, JBL Cinema SB140 – 11 990 рублей, а JBL Cinema SB170 – 15 990 рублей.

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