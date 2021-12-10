Обновлённая JBL Flip 6 появилась в России

Компания HARMAN представила в России новое поколение музыкальных колонок JBL Flip 6. Новинке обновили дизайн, а также увеличили её мощность на 50%.

Корпус колонки отделан фирменной износостойкой тканью и дополнен резиновым элементами по торцам для надежного размещения на скользких и гладких поверхностях.

Как и в прошлых поколениях, присутствует защита по стандарту IP67, которая выдержит краткосрочные погружение на глубину до 1 метра. Транслировать контент на JBL Flip 6 можно попеременно с двух устройств через Bluetooth 5.1.

В дополнение к динамику в форме суперэлипса 45х80 мм установлен 16 мм твитер. Общая выходная мощность составляет 30 Вт RMS, что на 50% выше показателя предшественника. Заявленное время работы колонки до 12 часов. Для зарядки используется порт USB-С.

JBL стремится к сокращению углеродного следа, поэтому JBL Flip 6 упакован в коробку из переработанной бумаги, включая внутренний лоток, а пластиковая бирка для подвеса сделана из переработанного пластика. Печать на коробке выполнена биоразлагаемыми чернилами из сои.

JBL Flip 6 представлена в белом, черном, синем, сером, розовом, бирюзовом, зеленом, красном, камуфляжном цветах. Стоимость колонки в России составляет 9 990 рублей.