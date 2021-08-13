Акустическая система для вечеринок JBL PartyBox 110 приехала в Россию

В России представлено пополнение линейки акустических систем для вечеринок – JBL PartyBox 110. Дизайн яркой светодиодной подсветки и панель управления были полностью переработаны, основные же функции остались без изменений: доступны подключение музыкальных инструментов или микрофона, воспроизведение контента по Bluetooth и с USB-накопителей, и легендарный звук JBL с мощными басами.

За мощный звук с раскатистыми басами здесь отвечают два 155 мм низкочастотных динамика, а за средние и высокие частоты – два 55 мм твитера общей мощностью 160 Вт.

С помощью True Wireless Stereo соединения можно подключить вторую акустическую систему PartyBox 110 полностью без проводов. Также предусмотрена возможность объединения новинки с любыми моделями линейки PartyBox при помощи кабеля Jack 3,5 мм. Для любителей мощных басов есть специальный режим Bass Boost, который включается отдельной кнопкой и добавляет звучанию еще больше мощных вибраций на низких частотах.

Цветные LED-панели, расположенные вокруг каждого из динамиков и два светодиодных стробоскопа, подстраиваются под темп музыки. Защита от брызг по стандарту IPX4 и ручки для переноски позволят менять локации вне зависимости от погодных условий.

Трансляция контента без проводов осуществляется через современный протокол Bluetooth версии 5.1. Для тех, кто не хочет тратить аккумулятор смартфона, на задней панели расположен порт USB для воспроизведения музыки в MP3 с флэш-накопителя и зарядки мобильных устройств, а также AUX вход 3.5 мм для проводного подключения.

Аудиосистема поддерживает подключение музыкальных инструментов и микрофонов через два разъема TRS с регуляторами уровня громкости на задней панели. Специально разработанное приложение PartyBox поможет кастомизировать звучание колонки и настроить световые эффекты под любые запросы пользователя.

Управлять воспроизведением и режимами подсветки также можно с панели, расположенной на верхней грани устройства. Заряда встроенного аккумулятора хватит до 12 часов музыки. Конструкция предусматривает специальное отверстие для размещения колонки на стойках-треногах и настенных кронштейнах.

Стоимость JBL PartyBox 110 в России составляет 29 990 рублей.