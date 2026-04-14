JBL выпустила уличную колонку Flip Essential 3 SE

С автономностью до 12 часов, защитой IP67 и Bluetooth 5.4.
Редакция The GEEK сегодня в 08:01
JBL выпустила портативную колонку Flip Essential 3 SE, рассчитанную на использование дома и на улице.

Модель получила основной динамик мощностью 20 Вт, 10-ваттный твитер и два пассивных радиатора. Заявленный диапазон частот составляет от 63 до 20 000 Гц. Поддерживаются кодеки SBC и AAC.

Для подключения используется Bluetooth 5.4. Также заявлена поддержка Auracast. При желании несколько таких колонок можно объединить в одну систему с синхронным воспроизведением.

Время автономной работы составляет до 12 часов. Полная зарядка встроенного аккумулятора занимает около трёх часов.

Корпус защищён по стандарту IP67, поэтому колонка не боится пыли и брызг. Размеры устройства составляют 180 × 69,5 × 72 мм, вес — 550 граммов.

JBL Flip Essential 3 SE уже поступила в продажу в Китае по цене 130 долларов.

Читайте также
JBL выпустила три новые модели беспроводных наушников
JBL

JBL выпустила три новые модели беспроводных наушников

Компания JBL анонсировала сразу три модели наушников –...
JBL представила наушники с дисплеем в кейсе
JBL

JBL представила наушники с дисплеем в кейсе

Компания JBL выпустила необычные беспроводные наушники под названием...
В России представлены спортивные TWS-наушники JBL Endurance Race
JBL

В России представлены спортивные TWS-наушники JBL Endurance Race

Компания HARMAN представила в России новые беспроводные наушники...
Marshall выпустила Bromley 750 — колонка на колесах с LED-подсветкой
Marshall

Marshall выпустила Bromley 750 — колонка на колесах с LED-подсветкой

Для шумных вечеринок и больших залов.
Ещё по теме
Обновлённая JBL Flip 6 появилась в России

Обновлённая JBL Flip 6 появилась в России
Акустическая система для вечеринок JBL PartyBox 110 приехала в Россию

Акустическая система для вечеринок JBL PartyBox 110 приехала в Россию
В России представлены полноразмерные беспроводные наушники JBL TUNE

В России представлены полноразмерные беспроводные наушники JBL TUNE
JBL представила компактные саундбары JBL Cinema

JBL представила компактные саундбары JBL Cinema
В России представлен саундбар JBL Bar 5.0 Multibeam

В России представлен саундбар JBL Bar 5.0 Multibeam
Обзор JBL Xtreme 3: будет громко!

Обзор JBL Xtreme 3: будет громко!
HARMAN представила накладные наушники JBL LIVE 460NC и JBL LIVE 660NC

HARMAN представила накладные наушники JBL LIVE 460NC и JBL LIVE 660NC
Новое поколение портативной колонки JBL Charge 5 представлено в России

Новое поколение портативной колонки JBL Charge 5 представлено в России
В России появились доступные TWS-наушники JBL Free II

В России появились доступные TWS-наушники JBL Free II
Портативная колонка JBL Clip 4 добралась до России

Портативная колонка JBL Clip 4 добралась до России
В России представлены беспроводные наушники JBL LIVE FREE NC+ TWS и PRO+ TWS

В России представлены беспроводные наушники JBL LIVE FREE NC+ TWS и PRO+ TWS
Вышла новая колонка JBL Pulse 4

Вышла новая колонка JBL Pulse 4
Новый год 2020: что подарить?

Новый год 2020: что подарить?
JBl выпустит наушники, которые заряжаются от света

JBl выпустит наушники, которые заряжаются от света
