JBL выпустила уличную колонку Flip Essential 3 SE

JBL выпустила портативную колонку Flip Essential 3 SE, рассчитанную на использование дома и на улице.

Модель получила основной динамик мощностью 20 Вт, 10-ваттный твитер и два пассивных радиатора. Заявленный диапазон частот составляет от 63 до 20 000 Гц. Поддерживаются кодеки SBC и AAC.

Для подключения используется Bluetooth 5.4. Также заявлена поддержка Auracast. При желании несколько таких колонок можно объединить в одну систему с синхронным воспроизведением.

Время автономной работы составляет до 12 часов. Полная зарядка встроенного аккумулятора занимает около трёх часов.

Корпус защищён по стандарту IP67, поэтому колонка не боится пыли и брызг. Размеры устройства составляют 180 × 69,5 × 72 мм, вес — 550 граммов.

JBL Flip Essential 3 SE уже поступила в продажу в Китае по цене 130 долларов.