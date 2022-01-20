В России представлены спортивные TWS-наушники JBL Endurance Race

Компания HARMAN представила в России новые беспроводные наушники JBL Endurance Race. Они отличаются долгим временем автономной работы (до 30 часов времени работы вместе с кейсом), комфортной посадкой и фирменным звуком JBL.

За звук наушников отвечают 6-мм динамики и фирменная технология JBL Pure Bass. Специальная эргономичная форма и ушные упоры Twistlock исключат излишнее давление при посадке и дискомфорт. Кроме того, есть поддержка быстрой зарядки – всего 10 минут могут восстановит ресурс на час воспроизведения.

Наушники защищены по стандарту IP67, не боятся пыли и погружений в воду на глубину до метра не более чем на 30 минут. Чтобы не снимать наушники во время разговора предусмотрены специальные режимы Ambient Aware и TalkThru. Корпуса модели оснащены двойными направленными микрофонами. Управление наушниками производится с помощью сенсорных датчиков, а настройка через фирменное приложение.

В России JBL Endurance Race представлены черном, белом, коралловом и синем цветах. Рекомендованная розничная цена – 4 990 рублей.

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