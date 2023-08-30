JBL выпустила три новые модели беспроводных наушников

Компания JBL анонсировала сразу три модели наушников – накладные JBL LIVE 770NC и JBL LIVE 670NC, а также беспроводные JBL Soundgear Sense. Примечательно, что Soundgear Sense — первые наушники компании с воздушной проводимостью, оснащенные технологией JBL OpenSound.

Наушники JBL LIVE 770NC и LIVE 670NC

Наушники JBL LIVE 770NC и LIVE 670NC оснащены системой адаптивного шумоподавления (ANC) с технологией Smart Ambient, которая предназначена для повышения качества звука в режиме реального времени. Они поддерживают Bluetooth 5.3 и LE Audio, что обеспечивает бесперебойную потоковую передачу звука. Для комфортного общения внутри девайса два микрофона с формированием луча.

Кроме того, технология HARMAN Personi-Fi 2.0 позволяет пользователям создавать персонализированные звуковые профили с учетом их предпочтений, а JBL Headphones – персонализировать и настраивать эквалайзер.

С включенными Bluetooth и ANC время автономной работы LIVE 770NC и LIVE 670NC составляет до 50 часов, без них – до 65 часов. При этом пятиминутная быстрая зарядка даст до четырех дополнительных часов воспроизведение.

Наушники представлены в четырех цветах: черном, белом, синем и песчаном. Модель 770NC обойдется в $196 (~18800 рублей), а 670NC – в $141 (~13500 рублей). Для покупки они будут доступны уже 31 августа на официальном сайте JBL.

Наушники JBL Soundgear Sense

JBL Soundgear Sense используют технологию JBL OpenSound с воздушной проводимостью, которая обеспечивает улучшенное качество звука. Как и модели LIVE устройство работает на Bluetooth 5.3 с поддержкой звука LE, а также имеет сенсорное управление и приложение JBL Headphones для персонализации и настройки эквалайзера.

Для четких звонков внутри наушников встроены четыре микрофона, а автономная работа Soundgear Sense – до 24 часов (6 часов – от наушников, 18 часов – от кейса). 15-минутная быстрая зарядка также позволит получить дополнительные четыре часа прослушивания.

Наушники оснащены регулируемыми ушными крючками и уникальным дизайном, который уменьшает утечку звука и обеспечивает надежную посадку. Также есть защита от пота, брызг и пыли IP54.

JBL Soundgear Sense будут доступны в черном и белом цветах за $163 (~15 600 рублей). Приобрести их можно с 31 августа на официальном сайте компании.