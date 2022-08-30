JBL представила наушники с дисплеем в кейсе

Компания JBL выпустила необычные беспроводные наушники под названием Tour Pro 2. Их особенностью является встроенный в кейс LED-экран с диагональю 1,45 дюймов. На нём отображаются уровень заряда аккумулятора, а также уведомления со смартфона.

Кроме того, такой экран позволяет управлять музыкальными треками без необходимости доставать смартфон.

За звук наушников отвечает 10-мм драйверы, Bluetooth 5.3, есть активное шумоподавление. На одном заряде наушники могут проработать до 10 часов, а с кейсом — до 40 часов.

Стоимость Tour Pro 2 составляет $249 (~15 тысяч рублей).

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