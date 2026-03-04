«Яндекс» тестирует ИИ-агента для Android

«Яндекс» начал тестировать нового ИИ-агента для Android. Информация появилась в бета-версии приложения «Яндекс с Алисой AI». Также компания подтвердила это в беседе с The GEEK.

Агент умеет выполнять команды пользователя: отправлять сообщения в мессенджерах, искать информацию на устройстве и устанавливать приложения из Google Play. Всё при помощи голосовых команд. Например, можно сказать: «найди в Google Play приложение «Яндекс Переводчик» и установи его» — и агент сделает это самостоятельно.

По умолчанию функция отключена: в настройках нужно вручную разрешить агенту взаимодействовать с приложениями. Договорённостей с Google у «Яндекса» нет, поэтому глубокой системной интеграции в Android не будет — агент работает поверх существующих приложений.

Пока функция доступна ограниченному кругу пользователей. В планах у компании добавить агента как навык в «Алису AI», однако сроков широкого запуска Яндекс не называет.