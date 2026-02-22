Samsung встроит Perplexity в Galaxy S26 | The GEEK
Samsung встроит Perplexity в Galaxy S26

Сервис станет частью экосистемы Galaxy AI и получит глубокую связку с системными приложениями.
Редакция The GEEK сегодня в 15:19

Samsung объявила о партнёрстве с Perplexity. ИИ-поисковик будет интегрирован в смартфоны линейки Galaxy S26, презентация которых запланирована на 25 февраля 2026 года.

Perplexity станет частью экосистемы Galaxy AI. Пользователи смогут взаимодействовать с сервисом через голосовую команду «Hey Plex» или назначить запуск ассистента на боковую кнопку устройства в настройках.

Алгоритмы Perplexity интегрируют в ряд стандартных приложений Samsung, включая «Заметки», «Часы», «Галерею», «Календарь» и «Напоминания». Подробности о функциональности пока не раскрываются.

О планах Samsung по сотрудничеству с Perplexity сообщалось ещё летом 2025 года. Предполагалось, что сервис станет одним из ассистентов в линейке Galaxy S26 и будет работать в связке с голосовым помощником Bixby.

