Samsung встроит Perplexity в Galaxy S26

Samsung объявила о партнёрстве с Perplexity. ИИ-поисковик будет интегрирован в смартфоны линейки Galaxy S26, презентация которых запланирована на 25 февраля 2026 года.

Perplexity станет частью экосистемы Galaxy AI. Пользователи смогут взаимодействовать с сервисом через голосовую команду «Hey Plex» или назначить запуск ассистента на боковую кнопку устройства в настройках.

Алгоритмы Perplexity интегрируют в ряд стандартных приложений Samsung, включая «Заметки», «Часы», «Галерею», «Календарь» и «Напоминания». Подробности о функциональности пока не раскрываются.

О планах Samsung по сотрудничеству с Perplexity сообщалось ещё летом 2025 года. Предполагалось, что сервис станет одним из ассистентов в линейке Galaxy S26 и будет работать в связке с голосовым помощником Bixby.