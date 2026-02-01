Из Apple уволились ключевые специалисты по ИИ — среди них руководитель подразделения Siri | The GEEK
close
Новости

Из Apple уволились ключевые специалисты по ИИ — среди них руководитель подразделения Siri

Компания испытывает огромные трудности в разработке ИИ-технологий.

Apple за последние недели лишилась как минимум четырёх ведущих исследователей в области искусственного интеллекта, а также руководителя подразделения Siri. Сотрудники переходят в Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) и Google DeepMind или запускают собственные проекты. Об этом рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман.

По его словам, из Apple ушли Иньфэй Ян, Хаосюань Ю, Байлинь Ван и Цзыжуй Ван. Кроме того, стало известно об уходе Стюарта Бауэрса — одного из топ-менеджеров, отвечавших за развитие Siri. Он перешёл в Google.

Массовые уходы в очередной раз обращают внимание на то, что Apple испытывает огромные трудности в разработке ИИ-технологий. Отсутствие заметных ИИ-прорывов и утечка кадров начала беспокоить и инвесторов.

В январе 2026 года Apple и Google выпустили совместное заявление, объявив о многолетнем сотрудничестве, в рамках которого Gemini будет использоваться для работы будущих функций Apple Intelligence и обновлённой Siri. Гурман рассказал, что новая умная Siri выйдет уже в феврале.

id·218686·20260201_1903
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
«Нормально ли, что кот храпит?» Яндекс рассказал, о чём люди спрашивают Алису AI
Apple повысит цены в российском App Store из-за роста НДС до 22%
Как я сменил дорогие AirPods Pro на доступные Nothing Ear (a) — и ни разу не пожалел
Apple и Samsung доминируют: топ-10 самых продаваемых смартфонов 2025 года
iWork по подписке: Apple закрыла новые функции без оплаты
iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max подешевели на 35% в России
Morgan Stanley: Apple поднимет цены на iPhone 18 и iPhone 18 Pro
Apple выпустила iOS 26.3 beta 3 для разработчиков
Apple выпустила iOS 26.2.1 с исправлениями и поддержкой нового AirTag
Вышли iOS 18.7.4, iOS 16.7.13 и iOS 15.8.6 для старых iPhone
Apple выпустила обновление iOS для iPhone 5s и iPhone 6
Владельцы iPhone начали получать деньги от Apple за прослушку Siri
Bloomberg: Apple выпустит обновлённую Siri на Google Gemini уже в феврале
Запретить нейросети для раздевания по фото хотят в России
Официально: Apple будет использовать Google Gemini для новой Siri и Apple Intelligence
Созданное ИИ фейковое приложение Grok с майнером атакует пользователей Mac
ИИ с эмоциями и тотемным животным. Зачем Яндексу «люмены»?
$555 тысяч в год: OpenAI ищет человека, который будет отвечать за угрозы ИИ
Алиса AI получила встроенный редактор изображений
Нейросети Google и OpenAI научились «раздевать» людей на фото

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  2. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  3. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  4. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  5. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  6. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры
Смотреть все обзоры