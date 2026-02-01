Из Apple уволились ключевые специалисты по ИИ — среди них руководитель подразделения Siri

Apple за последние недели лишилась как минимум четырёх ведущих исследователей в области искусственного интеллекта, а также руководителя подразделения Siri. Сотрудники переходят в Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) и Google DeepMind или запускают собственные проекты. Об этом рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман.

По его словам, из Apple ушли Иньфэй Ян, Хаосюань Ю, Байлинь Ван и Цзыжуй Ван. Кроме того, стало известно об уходе Стюарта Бауэрса — одного из топ-менеджеров, отвечавших за развитие Siri. Он перешёл в Google.

Массовые уходы в очередной раз обращают внимание на то, что Apple испытывает огромные трудности в разработке ИИ-технологий. Отсутствие заметных ИИ-прорывов и утечка кадров начала беспокоить и инвесторов.

В январе 2026 года Apple и Google выпустили совместное заявление, объявив о многолетнем сотрудничестве, в рамках которого Gemini будет использоваться для работы будущих функций Apple Intelligence и обновлённой Siri. Гурман рассказал, что новая умная Siri выйдет уже в феврале.