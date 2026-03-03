Apple анонсировала два монитора — доступный Studio Display и профессиональный XDR с mini-LED | The GEEK
Apple анонсировала два монитора — доступный Studio Display и профессиональный XDR с mini-LED

Apple представила обновлённый Studio Display и совершенно новый Studio Display XDR.
Редакция The GEEK сегодня в 17:57

Apple завершила серию анонсов обновлёнными профессиональными дисплеями. Оба монитора уже доступны для предзаказа, продажи стартуют 11 марта.

Studio Display: знакомый формат, новая начинка

27-дюймовый монитор с 5K-разрешением получил 12-мегапиксельную камеру с функцией Center Stage и Desk View, массив из трёх студийных микрофонов и шесть динамиков с басом на 30% глубже предыдущего поколения.

Два порта Thunderbolt 5 позволяют объединить до четырёх мониторов в единую систему — итого почти 60 миллионов пикселей. Зарядка через кабель Thunderbolt 5 Pro выдаёт до 96 Вт — достаточно для MacBook Pro 14″.

Цена — от $1 599 (~124 000 ₽).

Studio Display XDR: замена Pro Display XDR

Флагманская модель построена на mini-LED матрице с 2 304 локальными зонами затемнения. Яркость в режиме SDR — до 1000 нит, в пике HDR — 2000 нит, контрастность — 1 000 000:1. Частота обновления — 120 Гц с поддержкой Adaptive Sync в диапазоне 47–120 Гц. Диагональ и разрешение те же: 27 дюймов, 5K.

Из необычного — новые пресеты DICOM для медицинской визуализации: радиологи смогут использовать монитор для диагностики напрямую. Функция ожидает одобрения FDA.

Камера, микрофоны и динамики — такие же, как у Studio Display. Thunderbolt 5 здесь уже два порта плюс два USB-C, зарядка — до 140 Вт, хватит на MacBook Pro 16″.

Цена — от $3 299 (~256 000 ₽).

Новые MacBook Pro и Air

Apple представила MacBook Pro и MacBook Air на чипах M5
