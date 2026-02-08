OpenAI готовит к выходу свои первые ИИ-наушники

OpenAI готовится представить своё первое устройство — беспроводные наушники с искусственным интеллектом под кодовым названием «Dime» (разменная монета США номиналом в 10 центов), похожие на AirPods. Об этом рассказал инсайдер Smart Pikachu.

По его данным, наушники будут работать на собственной ИИ-модели OpenAI. Изначально компания рассматривала более амбициозные устройства, однако решила временно пересмотреть планы из-за роста цен на память.

В настоящее время OpenAI склоняется к подходу «начать с простого, а затем взяться за сложное», отдавая приоритет разработке относительно простой аудиогарнитуры с ИИ.

Ожидается, что первые наушники OpenAI выйдут в 2026 году.