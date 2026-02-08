OpenAI готовит к выходу свои первые ИИ-наушники | The GEEK
close
Новости

OpenAI готовит к выходу свои первые ИИ-наушники

Компания Сэма Альтмана решила «начать с простого» на фоне роста цен на память.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:45

OpenAI готовится представить своё первое устройство — беспроводные наушники с искусственным интеллектом под кодовым названием «Dime» (разменная монета США номиналом в 10 центов), похожие на AirPods. Об этом рассказал инсайдер Smart Pikachu.

По его данным, наушники будут работать на собственной ИИ-модели OpenAI. Изначально компания рассматривала более амбициозные устройства, однако решила временно пересмотреть планы из-за роста цен на память.

В настоящее время OpenAI склоняется к подходу «начать с простого, а затем взяться за сложное», отдавая приоритет разработке относительно простой аудиогарнитуры с ИИ.

Ожидается, что первые наушники OpenAI выйдут в 2026 году.

id·219097·20260208_1945
Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?
Продажи складного HUAWEI Mate X7 и наушников FreeClip 2 стартовали в России
Глобальный сбой ChatGPT: пользователи сообщают о проблемах с доступом и историей диалогов
В России вышли REDMI Buds 8 Lite с ANC и автономностью до 36 часов
Из Apple уволились ключевые специалисты по ИИ — среди них руководитель подразделения Siri
«Нормально ли, что кот храпит?» Яндекс рассказал, о чём люди спрашивают Алису AI
Как я сменил дорогие AirPods Pro на доступные Nothing Ear (a) — и ни разу не пожалел
Складной HUAWEI Mate X7 и наушники FreeClip 2 доступны для предзаказа в России
Bloomberg: Apple выпустит обновлённую Siri на Google Gemini уже в феврале
Запретить нейросети для раздевания по фото хотят в России
Официально: Apple будет использовать Google Gemini для новой Siri и Apple Intelligence
Созданное ИИ фейковое приложение Grok с майнером атакует пользователей Mac
Fender представила свои первые беспроводные наушники с автономностью до 100 часов
ИИ с эмоциями и тотемным животным. Зачем Яндексу «люмены»?
$555 тысяч в год: OpenAI ищет человека, который будет отвечать за угрозы ИИ
Алиса AI получила встроенный редактор изображений
«Яндекс» представил ИИ-наушники «Дропс»
OpenAI представила GPT Image 1.5 с улучшенным редактированием людей и сцен
Baseus выпустил в России наушники Eli Sport 2, Bass BH1 NC и Bass BH1 Lite

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры

  2. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  3. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  4. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  5. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  6. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры
Смотреть все обзоры