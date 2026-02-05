Алиса научилась понимать разговорную речь для управления умным домом Яндекса

Яндекс обновил управление умным домом: теперь пользователи могут давать команды в привычной разговорной форме. Это стало возможным благодаря новой технологии вызова функций (tool calling), которая сейчас тестируется.

Технология действует как диспетчер: она разбирает сложные команды на простые и решает, какие устройства задействовать. По мере обучения умный дом будет всё лучше понимать обычную речь.

Раньше приходилось запоминать точные команды и названия устройств. Теперь достаточно просто сказать то, что хочется сделать, а языковая модель сама разберётся. Например:

«Алиса, пора прибраться» — и робот-пылесос начнёт работу.

«Алиса, мне завтра нужно встать в семь» — включится будильник.

«Алиса, слишком темно» — свет станет ярче.

Алиса также понимает синонимы и контекст. Команды «включи свет на столе» и «включи настольную лампу» работают одинаково. То же касается цветов: «бирюзовый» свет включится, даже если в палитре умного дома он называется «голубой».

Умный дом также учитывает контекст разговора. Теперь можно сначала спросить: «При какой температуре заваривать черный чай?», а потом просто сказать: «Алиса, включи чайник на эту температуру». Раньше нужно было давать точные инструкции вроде «Алиса, включи чайник на 90 градусов».

Кроме того, одной фразой теперь можно отдавать сразу несколько команд. Например, вместо двух фраз «включи желтый свет» и «яркость — сорок процентов» достаточно сказать: «Алиса, включи желтый свет на сорок процентов». Система понимает и уточнения. Например, «Алиса, выключи свет везде, кроме кухни».