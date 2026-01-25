Bloomberg: Apple выпустит обновлённую Siri на Google Gemini уже в феврале | The GEEK
Bloomberg: Apple выпустит обновлённую Siri на Google Gemini уже в феврале

Она будет «глубоко» интегрирована в основные приложения.
Редакция The GEEK сегодня в 20:44

В 2026 году Apple «глубоко» интегрирует обновлённую Siri на базе искусственного интеллекта Google Gemini во многие основные приложения. Об этом рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман в своей рассылке Power On.

Изначально Apple хотела встроить отдельные чат-боты в браузер Safari, а также приложения «Apple TV», «Здоровье», «Apple Music» и «Подкасты». Но после ухода руководителя ИИ-направления Джона Джаннандреа подход изменился. Теперь компания планирует создать единое решение, которым и станет новая умная Siri.

По данным Гурмана, Apple может представить обновлённую Siri уже в феврале, в бета-версии iOS 26.4.

В январе 2026 года Apple и Google выпустили совместное заявление, объявив о многолетнем сотрудничестве, в рамках которого Gemini будет использоваться для работы будущих функций Apple Intelligence и обновлённой Siri.

