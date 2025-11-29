Вещь дня: Secrid MagSafe — картхолдер, который лучше любого Apple Wallet | The GEEK
close
The GEEK :: Статьи :: Вещь дня: Secrid MagSafe — картхолдер, который лучше любого Apple Wallet
Статьи

Вещь дня: Secrid MagSafe — картхолдер, который лучше любого Apple Wallet

Сочетается с айфоном лучше, чем фирменный Apple Wallet.

Glavred
Богдан Дегтярев сегодня в 18:53

Есть вещи, к которым привыкаешь настолько, что день без них уже не выглядит привычным. Для меня такую роль давно заняли кошельки Secrid. Не один, а сразу несколько. У каждого свой стиль, настроение и своё назначение.

Secrid изначально шли по собственной траектории. Голландские разработчики не пытались конкурировать с классической кожгалантереей и создали иной формат — алюминиевый кейс, который защищает банковские карты от износа и блокирует RFID-сканирование. Фирменный рычаг поднимает карты аккуратным веером, и жест, кажущийся простым, меняет представление о картхолдерах.

Secrid Miniwallet Orange
Secrid Miniwallet Vintage
Secrid-MagSafe

Осенью появилась новинка, которую я ждал давно. Кошелек Secrid с MagSafe для iPhone. Никакой кожи, ремешков и карманов — только привычный алюминиевый картхолдер со встроенным магнитным кольцом Apple. Теперь он тоже в моей коллекции.

Кошелёк Secrid for Magsafe для этого материала предоставил магазин Bag & Wallet. У них большой выбор редких EDC-аксессуаров, которые сложно найти в России.

Реклама.
ИП Запорожец А.А. ИНН 772481382597.

Новый вариант заметно выделяется даже среди других Secrid. Корпус ощущается продолжением айфона: холодный металл, строгие линии, спокойная матовая поверхность. На ощупь — вещь, созданная с расчётом на долгую службу.

Кошелек картхолдер Secrid с MagSafe для iPhone

Как держится на айфоне: фиксация уверенная, хотя не монолитная. Верхняя часть магнитится жёстко, нижняя слегка смещается при надавливании, но не болтается ни в кармане, ни в сумке. Такое поведение характерно для использования без чехла. С чехлом магниты чувствуют себя увереннее, люфт почти исчезает.

Кошелек картхолдер Secrid с MagSafe для iPhone
Кошелек картхолдер Secrid с MagSafe для iPhone обзор
Кошелек картхолдер Secrid с MagSafe для iPhone

Функциональность без изменений: внутри по-прежнему алюминиевый защитный контейнер для банковских карт. Рычаг вообще, кажется, вечный. На старых кошельках Secrid он пережил всё, что мог, и работает до сих пор идеально.

Кошелек картхолдер Secrid с MagSafe для iPhone
Кошелек картхолдер Secrid с MagSafe для iPhone

Нравится ещё одна деталь — ощущение собственной идентичности. Многие производители MagSafe-аксессуаров будто стараются догнать Apple, а Secrid идут по другому пути. Не копия и не замена, а самостоятельный объект: строгий, техничный, с чётким характером. Визуально и тактильно — европейский индустриальный подход без попыток понравиться всем.

Кошелек картхолдер Secrid с MagSafe для iPhone

Есть и важное отличие от кожаного Apple Wallet. Мой фирменный кошелёк от Apple прожил всего пять месяцев: кожа потемнела, начала расслаиваться, конструкция быстро потеряла вид. Возвращаться к Apple Wallet уже не хочется.

В повседневной ротации у меня три Secrid: винтажный кожаный, современный серый с оранжевой строчкой и свежий MagSafe. Каждый отвечает за свой сценарий, но магнитная версия уверенно идёт к роли основного кошелька. Причина проста: Secrid с MagSafe удобно носить прямо на корпусе айфона. Тонкий, уверенно фиксируется, не требует отдельного кармана. Ощущается частью гаджет-сета, а не обычным кошельком.

Кошелек картхолдер Secrid с MagSafe для iPhone отзывы купить

Цена около 6000 рублей выглядит разумной, учитывая, что такой аксессуар спокойно переживёт не один iPhone.

Secrid с MagSafe привлекает внимание тем, что сочетает удобство MagSafe и ту самую надёжность, благодаря которой бренд давно ценят. Получается аксессуар, который не превращается в одноразовую покупку и спокойно живёт рядом годами.

id·212984·20251129_1855
Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Главный редактор The GEEK. Паяю тексты, тестирую гаджеты и делюсь тем, что сам бы читал с интересом. Мой Телеграм-канал — про то, что не стыдно переслать другу.
iPhone Pocket превращает айфон в мучение. Но люди всё равно его хотят
Apple представила магнитный держатель Hikawa Grip с акцентом на доступность и эргономику
Одна станция — три устройства: тестируем uBear Level Pro
Одна на всех: обзор зарядной станции uBear Balance Ultra
Samsung работает над умными серьгами и ожерельями
Baseus выпустил в России пауэрбанк EnerFill Bipow 2 Pro — с кабелем, дисплеем и зарядкой на 3 устройства
Baseus PicoGo Qi2: лучший компаньон для iPhone в дороге
Anker представила сверхтонкий аккумулятор Nano Air 2 с MagSafe и быстрой зарядкой
Проводные наушники Apple EarPods превратили в украшение из стали
Обзор Divoom CyberBag
Обзор Divoom CyberBag: а вы знали, что рюкзаки бывают с экраном?
Richard Mille выпустила премиум-часы в стиле гиперкара McLaren W1 за $373 000
WinRAR выпустит «заархивированную» футболку
В Китае запретят продажу MagSafe и других беспроводных зарядок для iPhone
5 крутых чехлов для iPhone: кевлар, премиальная экология и стильный киберпанк
5 крутых чехлов для iPhone: кевлар, премиальная экология и стильный киберпанк
Apple передумала выпускать зарядку-шайбу Magic Charger
iPhone, без портов. Реальность или вымысел?
MagSafe
Apple выпустит более тонкий MacBook Air с магнитной зарядкой MagSafe
Magsafe Iphone 12
Магнитная зарядка iPhone 12 портит чехлы
Magsafe Apple
Apple MagSafe оказалась обычной беспроводной зарядкой
Названы худшие продукты от Apple

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  2. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  3. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  4. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры

  5. Обзор TECNO SPARK Slim: стильный, как iPhone Air, но в пять раз дешевле

    Обзоры

  6. Обзор HUAWEI MatePad Pro 12.2″ 2025: лучший экран года или переоценённый апгрейд?

    Обзоры
Смотреть все обзоры