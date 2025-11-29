Вещь дня: Secrid MagSafe — картхолдер, который лучше любого Apple Wallet

Есть вещи, к которым привыкаешь настолько, что день без них уже не выглядит привычным. Для меня такую роль давно заняли кошельки Secrid. Не один, а сразу несколько. У каждого свой стиль, настроение и своё назначение.

Secrid изначально шли по собственной траектории. Голландские разработчики не пытались конкурировать с классической кожгалантереей и создали иной формат — алюминиевый кейс, который защищает банковские карты от износа и блокирует RFID-сканирование. Фирменный рычаг поднимает карты аккуратным веером, и жест, кажущийся простым, меняет представление о картхолдерах.

Осенью появилась новинка, которую я ждал давно. Кошелек Secrid с MagSafe для iPhone. Никакой кожи, ремешков и карманов — только привычный алюминиевый картхолдер со встроенным магнитным кольцом Apple. Теперь он тоже в моей коллекции.

Кошелёк Secrid for Magsafe для этого материала предоставил магазин Bag & Wallet. У них большой выбор редких EDC-аксессуаров, которые сложно найти в России. Реклама.

ИП Запорожец А.А. ИНН 772481382597.

Новый вариант заметно выделяется даже среди других Secrid. Корпус ощущается продолжением айфона: холодный металл, строгие линии, спокойная матовая поверхность. На ощупь — вещь, созданная с расчётом на долгую службу.

Как держится на айфоне: фиксация уверенная, хотя не монолитная. Верхняя часть магнитится жёстко, нижняя слегка смещается при надавливании, но не болтается ни в кармане, ни в сумке. Такое поведение характерно для использования без чехла. С чехлом магниты чувствуют себя увереннее, люфт почти исчезает.

Функциональность без изменений: внутри по-прежнему алюминиевый защитный контейнер для банковских карт. Рычаг вообще, кажется, вечный. На старых кошельках Secrid он пережил всё, что мог, и работает до сих пор идеально.

Нравится ещё одна деталь — ощущение собственной идентичности. Многие производители MagSafe-аксессуаров будто стараются догнать Apple, а Secrid идут по другому пути. Не копия и не замена, а самостоятельный объект: строгий, техничный, с чётким характером. Визуально и тактильно — европейский индустриальный подход без попыток понравиться всем.

Есть и важное отличие от кожаного Apple Wallet. Мой фирменный кошелёк от Apple прожил всего пять месяцев: кожа потемнела, начала расслаиваться, конструкция быстро потеряла вид. Возвращаться к Apple Wallet уже не хочется.

В повседневной ротации у меня три Secrid: винтажный кожаный, современный серый с оранжевой строчкой и свежий MagSafe. Каждый отвечает за свой сценарий, но магнитная версия уверенно идёт к роли основного кошелька. Причина проста: Secrid с MagSafe удобно носить прямо на корпусе айфона. Тонкий, уверенно фиксируется, не требует отдельного кармана. Ощущается частью гаджет-сета, а не обычным кошельком.

Цена около 6000 рублей выглядит разумной, учитывая, что такой аксессуар спокойно переживёт не один iPhone.

Secrid с MagSafe привлекает внимание тем, что сочетает удобство MagSafe и ту самую надёжность, благодаря которой бренд давно ценят. Получается аксессуар, который не превращается в одноразовую покупку и спокойно живёт рядом годами.