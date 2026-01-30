«Нормально ли, что кот храпит?» Яндекс рассказал, о чём люди спрашивают Алису AI | The GEEK
«Нормально ли, что кот храпит?» Яндекс рассказал, о чём люди спрашивают Алису AI

Аналитика запросов со словами «нормально ли» показывает, что почти две трети вопросов к Алисе AI связаны с личным состоянием, отношениями и социальными нормами.
Редакция The GEEK сегодня в 15:29

Аналитики Яндекса проанализировали запросы к Алисе AI со словами «нормально ли» и получили неожиданный, но показательный срез тревог современного человека. Чаще всего пользователи задают нейросети вопросы о здоровье, эмоциях и социальных нормах, а уже потом о технике.

Около трети запросов связаны с физическим состоянием. Людей волнуют рост и вес, течение беременности, состояние новорождённых и симптомы заболеваний. Встречаются и вопросы о здоровье домашних животных, например нормально ли, что кошка храпит или крыса грызёт пластиковый домик. В случаях, где речь идёт о потенциальных рисках, Алиса AI рекомендует обращаться к врачу.

Почти столько же вопросов касаются эмоций и отношений. Пользователи спрашивают, нормально ли часто менять мнение, не любить классику, плакать на публике или не хотеть жениться к 25 годам. Отдельный пласт связан с отношениями в семье и паре, от давления со стороны родителей до тревоги из-за поведения партнёра. Судя по формулировкам, многим проще проговорить подобные сомнения нейросети, чем близким людям.

Третье место занимают вопросы о технике и программном обеспечении. Пользователей интересует поведение автомобилей, компьютеров и инструментов, от перегрева ноутбука в играх до искрящих щёток в дрели. Здесь ИИ выступает в роли быстрого фильтра, помогающего понять, стоит ли беспокоиться.

Отдельно выделяются запросы про работу и учёбу. Школьники сомневаются из-за забытых домашних заданий, взрослые переживают по поводу смены работы или общения с руководством.

Собранные данные показывают не столько интерес к возможностям ИИ, сколько растущую привычку использовать нейросети как первую инстанцию для проверки тревог.

