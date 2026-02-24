MAIBENBEN представила компактную рабочую станцию для ИИ и сложных задач

Компания MAIBENBEN представила рабочую станцию MAIBENBEN PC95A. Устройство предназначено для локального развёртывания больших языковых моделей, анализа массивов данных и ресурсоёмких творческих задач: видеомонтажа, 3D-рендеринга и т.д.

«Сердцем» рабочей станции стал процессор AMD Ryzen AI MAX+ 395 с 16 ядрами и максимальной частотой до 5,1 ГГц. Он сочетает в себе вычислительную архитектуру Zen 5, графическую архитектуру RDNA 3.5 и нейронную архитектуру XDNA 2. Максимальное энергопотребление процессора достигает 140 Вт.

За графику отвечает AMD Radeon 8060S Graphics. По уровню производительности он сопоставим с мобильной видеокартой RTX 4070 и поддерживает кодирование и декодирование современных видеоформатов.

MAIBENBEN PC95A получил 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой до 8000 МГц. При необходимости до 96 ГБ памяти может быть выделено под графические задачи, что позволяет запускать крупные ИИ-модели прямо на устройстве, без передачи данных в облако.

Для работы с данными предусмотрено два слота для накопителей формата M.2 2280. В поставляемой комплектации установлен 1 ТБ SSD PCIe Gen 4.

Корпус рабочей станции выполнен из цельнолитого алюминиевого сплава и окрашен в серебристый цвет. Он устойчив к повреждениям и хорошо отводит тепло. Устройство имеет кубическую форму с габаритами около 20 сантиметров с каждой стороны.

Система охлаждения сочетает жидкостный замкнутый контур и систему вентиляции со сменными фильтрами. Всё это обеспечивает стабильную рабочую температуру в пределах 71-76°C, а при полной нагрузке система сохраняет уровень шума ≤ 49,8 дБ.

Кроме того, рабочая станция оснащена основными рабочими интерфейсами и поддерживает подключение до четырёх 8K-мониторов: