MAIBENBEN представила компактную рабочую станцию для ИИ и сложных задач | The GEEK
close
Новости

MAIBENBEN представила компактную рабочую станцию для ИИ и сложных задач

Внутри процессор AMD Ryzen AI MAX+ 395, графика Radeon 8060S Graphics и 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:25

Компания MAIBENBEN представила рабочую станцию MAIBENBEN PC95A. Устройство предназначено для локального развёртывания больших языковых моделей, анализа массивов данных и ресурсоёмких творческих задач: видеомонтажа, 3D-рендеринга и т.д.

«Сердцем» рабочей станции стал процессор AMD Ryzen AI MAX+ 395 с 16 ядрами и максимальной частотой до 5,1 ГГц. Он сочетает в себе вычислительную архитектуру Zen 5, графическую архитектуру RDNA 3.5 и нейронную архитектуру XDNA 2. Максимальное энергопотребление процессора достигает 140 Вт.

За графику отвечает AMD Radeon 8060S Graphics. По уровню производительности он сопоставим с мобильной видеокартой RTX 4070 и поддерживает кодирование и декодирование современных видеоформатов.

MAIBENBEN PC95A получил 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой до 8000 МГц. При необходимости до 96 ГБ памяти может быть выделено под графические задачи, что позволяет запускать крупные ИИ-модели прямо на устройстве, без передачи данных в облако.

Для работы с данными предусмотрено два слота для накопителей формата M.2 2280. В поставляемой комплектации установлен 1 ТБ SSD PCIe Gen 4.

Корпус рабочей станции выполнен из цельнолитого алюминиевого сплава и окрашен в серебристый цвет. Он устойчив к повреждениям и хорошо отводит тепло. Устройство имеет кубическую форму с габаритами около 20 сантиметров с каждой стороны.

Система охлаждения сочетает жидкостный замкнутый контур и систему вентиляции со сменными фильтрами. Всё это обеспечивает стабильную рабочую температуру в пределах 71-76°C, а при полной нагрузке система сохраняет уровень шума ≤ 49,8 дБ.

Кроме того, рабочая станция оснащена основными рабочими интерфейсами и поддерживает подключение до четырёх 8K-мониторов:

  • 1 × Mini Jack 3.5 мм;
  • 3 × USB-A 2.0;
  • 1 × USB-C 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с);
  • 2 × USB-C 4.0;
  • 1 × HDMI 2.1;
  • 1 × DP 1.4;
  • 2 × USB-A 3.2 Gen 2;
  • 1 × RJ45 (10 GbE);
  • 1 × RJ45 (2.5 GbE).
id·220001·20260224_1325
Samsung встроит Perplexity в Galaxy S26
Глобальный кризис памяти: ИИ оставляет электронику без чипов
Apple скоро анонсирует iOS 26.4 с обновлённой Siri
OpenAI готовит к выходу свои первые ИИ-наушники
Глобальный сбой ChatGPT: пользователи сообщают о проблемах с доступом и историей диалогов
Игровой ноутбук MAIBENBEN X16F появился в продаже в России
Из Apple уволились ключевые специалисты по ИИ — среди них руководитель подразделения Siri
«Нормально ли, что кот храпит?» Яндекс рассказал, о чём люди спрашивают Алису AI
Bloomberg: Apple выпустит обновлённую Siri на Google Gemini уже в феврале
Запретить нейросети для раздевания по фото хотят в России
MAIBENBEN выпустила свой первый планшет PAD 5 в России
Официально: Apple будет использовать Google Gemini для новой Siri и Apple Intelligence

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HONOR Magic 8 Pro: большой флагман с амбициями

    Обзоры

  2. Обзор Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет?

    Обзоры

  3. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры

  4. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  5. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  6. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры
Смотреть все обзоры