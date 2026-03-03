Пентагон, слежка и скандал: как один контракт OpenAI обрушил доверие к ChatGPT | The GEEK
Пентагон, слежка и скандал: как один контракт OpenAI обрушил доверие к ChatGPT

ChatGPT теряет пользователей после сделки с Пентагоном.
Редакция The GEEK сегодня в 14:09

После подписания OpenAI соглашения с Министерством обороны США 27 февраля 2026 года количество удалений ChatGPT за один день выросло на 295%, следует из данных Sensor Tower. Для сравнения: обычный ежедневный показатель за предыдущий месяц составлял около 9%.

Пользователи отменяют подписки и критикуют компанию в соцсетях, опасаясь за конфиденциальность переписок. У офиса OpenAI в Сан-Франциско появились граффити «Нет массовой слежке». 1 марта приложение Claude впервые обошло ChatGPT и вышло на первое место в американском App Store.

Сэм Альтман признал, что торопиться с публикацией документа «не стоило», и назвал произошедшее проявлением «приспособленчества и небрежности». Сейчас OpenAI добивается от Пентагона поправки, которая прямо запретит использовать ИИ для слежки за гражданами США. В X Альтман пообещал отказываться от любых подобных приказов.

Параллельно Anthropic отказалась подписывать соглашение на условиях Минобороны — в документах ведомства допускалось использование Claude для «массового внутреннего наблюдения по мере необходимости». Глава компании Дарио Амодеи потребовал исключить этот пункт, однако Пентагон поставил жёсткий дедлайн: 27 февраля в 17:01. Anthropic не уступила и через несколько часов соглашение подписала OpenAI, заявив, что её контракт содержит «больше ограничений, чем любой предыдущий».

В ответ Трамп пригрозил запретить всем подрядчикам Пентагона, включая Amazon, работать с Anthropic. Компания намерена оспорить это решение в суде. Примечательно, что 96 сотрудников самой OpenAI подписали открытое письмо в поддержку позиции Anthropic.

