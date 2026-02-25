Samsung представила наушники Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro | The GEEK
Samsung представила наушники Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro

Глубокая интеграция в экосистему Galaxy, обновленный дизайн и продвинутый звук.
Редакция The GEEK сегодня в 21:20

Samsung провела очередную презентацию Galaxy Unpacked. Помимо флагманских смартфонов Galaxy S26, на мероприятии представили новые беспроводные наушники — Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro.

Обе модели глубоко интегрированы в экосистему Galaxy и автоматически подключаются к смартфонам и планшетам Samsung. Кроме того, наушники поддерживают расширенное управление: пользователи могут работать с ИИ-ассистентами, а также управлять звонками и воспроизведением музыки с помощью движений головы.

Galaxy Buds 4

Galaxy Buds 4 оснащены 11-мм широкополосным динамиком. Наушники поддерживают кодек SSC-UHQ, который обеспечивает воспроизведение звука с частотой до 96 кГц и глубиной до 24 бит без потери качества, а также SSC, AAC, SBC и LC3.

В базовой версии установлено шесть микрофонов. Они распознают голос и эффективно отделяют его от посторонних шумов с помощью алгоритмов машинного обучения. Также заявлено активное шумоподавление, которое автоматически подстраивается под форму уха и посадку наушников.

Автономность Buds 4 составляет до 6 часов без подзарядки и до 30 часов при использовании кейса.

Galaxy Buds 4 Pro

Galaxy Buds 4 Pro получили улучшенный двойной динамический драйвер: низкочастотный и высокочастотный динамики. Старшая модель поддерживает кодеки SSC-UHQ (24 бит / 96 кГц), SSC, AAC, SBC и LC3.

В наушниках также установлено шесть микрофонов и продвинутая система активного шумоподавления (ANC). Она работает в реальном времени и адаптируется к окружающей обстановке, форме уха и посадке наушников.

Время работы Buds 4 Pro — до 7 часов на одном зарядке и до 30 часов с кейсом.

Цены на Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro в России

Обе модели представлены в черном и белом цветах с матовым покрытием. Цены следующие:

  • Samsung Galaxy Buds 4 — 14 999 рублей;
  • Samsung Galaxy Buds 4 Pro — 19 999 рублей.
id·220121·20260225_2205
