Samsung представила наушники Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro

Samsung провела очередную презентацию Galaxy Unpacked. Помимо флагманских смартфонов Galaxy S26, на мероприятии представили новые беспроводные наушники — Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro.
Обе модели глубоко интегрированы в экосистему Galaxy и автоматически подключаются к смартфонам и планшетам Samsung. Кроме того, наушники поддерживают расширенное управление: пользователи могут работать с ИИ-ассистентами, а также управлять звонками и воспроизведением музыки с помощью движений головы.
Galaxy Buds 4
Galaxy Buds 4 оснащены 11-мм широкополосным динамиком. Наушники поддерживают кодек SSC-UHQ, который обеспечивает воспроизведение звука с частотой до 96 кГц и глубиной до 24 бит без потери качества, а также SSC, AAC, SBC и LC3.
В базовой версии установлено шесть микрофонов. Они распознают голос и эффективно отделяют его от посторонних шумов с помощью алгоритмов машинного обучения. Также заявлено активное шумоподавление, которое автоматически подстраивается под форму уха и посадку наушников.
Автономность Buds 4 составляет до 6 часов без подзарядки и до 30 часов при использовании кейса.
Galaxy Buds 4 Pro
Galaxy Buds 4 Pro получили улучшенный двойной динамический драйвер: низкочастотный и высокочастотный динамики. Старшая модель поддерживает кодеки SSC-UHQ (24 бит / 96 кГц), SSC, AAC, SBC и LC3.
В наушниках также установлено шесть микрофонов и продвинутая система активного шумоподавления (ANC). Она работает в реальном времени и адаптируется к окружающей обстановке, форме уха и посадке наушников.
Время работы Buds 4 Pro — до 7 часов на одном зарядке и до 30 часов с кейсом.
Цены на Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro в России
Обе модели представлены в черном и белом цветах с матовым покрытием. Цены следующие:
- Samsung Galaxy Buds 4 — 14 999 рублей;
- Samsung Galaxy Buds 4 Pro — 19 999 рублей.
