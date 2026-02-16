Глобальный кризис памяти: ИИ оставляет электронику без чипов | The GEEK
Глобальный кризис памяти: ИИ оставляет электронику без чипов

Крупнейшие технокомпании скупают память для ИИ-серверов, оставляя рынок электроники без запасов.
Редакция The GEEK сегодня в 17:22

Строительство дата-центров для ИИ спровоцировало резкий дефицит чипов памяти. О проблеме заявили Apple, Tesla и другие крупные компании.

Основная причина — массовые закупки ИИ-ускорителей Nvidia со стороны Alphabet, Amazon, Microsoft и OpenAI. Каждый такой чип требует большой объём высокоскоростной памяти HBM.

В январе цены на один из типов DRAM выросли на 75% за месяц. По оценкам TrendForce, спрос на HBM увеличится на 70% в 2026 году.

По данным источников Bloomberg, Sony рассматривает перенос запуска новой PlayStation на 2028–2029 годы. Китайские производители смартфонов, включая Xiaomi и Oppo, корректируют планы поставок на 2026 год.

Производители памяти Samsung Electronics, SK Hynix и Micron — перераспределяют мощности в пользу HBM, сокращая выпуск обычной DRAM для смартфонов, ПК и автомобилей.

По оценкам аналитиков, дефицит сохранится минимум до конца года. Строительство новых фабрик займёт несколько лет.

