Топ повербанков с MagSafe для iPhone: проверенные варианты для iPhone 15, 16 и 17

Потребности владельцев iPhone растут вместе с мощностью самих устройств. Сейчас повербанк для айфона уже не «запас энергии», а часть экосистемы, которая должна корректно работать с MagSafe, поддерживать Qi2 и выдерживать высокие нагрузки iPhone 15, iPhone 16, новых iPhone 17 и ультратонких моделей вроде iPhone Air.

На этом фоне меняются и пользовательские запросы. Люди хотят понять, какой повербанк для айфона выбрать под свои сценарии, справится ли беспроводной вариант с ежедневными задачами и какие модели остаются актуальными в 2025–2026 годах.

Что такое Qi2 Qi2 — быстрый стандарт беспроводной зарядки с мощностью до 36 Вт. Магниты выравнивают устройство, снижают нагрев и повышают стабильность. Аккумулятор изнашивается медленнее, скорость выше, совместимость шире. Все повербанки в подборке поддерживают Qi2 и заряжают iPhone заметно быстрее обычных MagSafe-моделей.

Подготовили подборку, где собраны устройства разных форматов: ультратонкие решения, компактные магнитные модели и более мощные варианты для быстрой зарядки. Такой набор помогает быстро разобраться, что подойдёт именно под ваш iPhone и привычный ритм — от городских прогулок до длительных поездок.

Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim — габариты карты, но заряжает как большой

Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim — внешний аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч, который по габаритам близок к банковской карте. Вес всего 175 г позволяет спокойно носить его в небольшом кармане и заряжать смартфон на ходу, не испытывая дискомфорта.

Поддерживает беспроводную зарядку стандарта Qi2 до 15 Вт, а магнитное крепление обеспечивает надёжное притяжение и точное выравнивание на iPhone. Через USB-C доступна быстрая проводная зарядка мощностью до 27 Вт с поддержкой PD и QC.

Внутри работает умный чип, контролирующий температуру и защищающий устройство от перегрева. Поддерживается сквозная зарядка, так что можно одновременно подпитывать и пауэрбанк, и смартфон.

Magssory Pride 5K — компактный и продуманный

Magssory Pride 5K — компактный повербанк для тех, кто ценит комфорт и мобильность. Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч заключён в тонкий корпус с приятным софт-тач покрытием, не скользит в руке и легко помещается во внутренний карман куртки или в небольшое отделение сумки.

Он создан с акцентом на экосистему Apple: поддерживает стандарт Qi2 и MagSafe, надёжно держится на iPhone, а дополнительные магниты на обратной стороне позволяют прикрепить картхолдер. Практичное решение 2-в-1.

Magssory Pride 5K выдаёт до 15 Вт по беспроводной зарядке — достаточно, чтобы быстро подпитать iPhone или AirPods. Порт USB-C поддерживает сквозную зарядку, а небольшие диоды показывают уровень заряда. Компактный, стильный и технологичный спутник на каждый день.

uBear Slide — стильный и компактный

uBear Slide — тонкий аккумулятор на 5000 мА·ч с металлическим корпусом и матовым покрытием из силикона, который крепится к iPhone по MagSafe. Легко помещается в карман или сумку и удобно носится каждый день.

Поддерживается стандарт беспроводной зарядки Qi2 с мощностью до 15 Вт, что позволяет быстро подпитать iPhone или наушники. Для проводного способа предусмотрены Power Delivery и Quick Charge, так что быстрая зарядка доступна в полном объёме.

На корпусе расположены светодиодные индикаторы, показывающие уровень оставшегося заряда. Лёгкий, тонкий, минималистичный и удобный аксессуар, который гармонично дополняет экосистему Apple.

UGREEN MagFlow — повербанк нового поколения

UGREEN MagFlow стал одним из первых устройств с поддержкой стандарта Qi2.2.1 и магнитной беспроводной зарядкой мощностью до 25 Вт. Заряжает смартфон быстро, не снижает скорость и благодаря интеллектуальной системе контроля температуры держит подачу энергии стабильной. Внутри используется металлическая охлаждающая пластина, датчики отслеживания нагрева и огнестойкий корпус, что повышает надёжность в ежедневном использовании.

Ёмкость 10 000 мА·ч хватает примерно на два полных цикла для современного смартфона. Через встроенный кабель USB-C устройство выдаёт до 30 Вт. По магнитной беспроводной зарядке мощность достигает 25 Вт. В реальных условиях iPhone 17 Pro Max получает около 50 процентов за 38 минут.

На корпусе размещён дисплей, показывающий текущий заряд и статус проводного или беспроводного подключения. Есть удобное дополнение: встроенный кабель длиной 22 см. Его можно задействовать как петлю для переноски.

Хороший повербанк для айфона — тот, который не замечаешь, пока не понадобится. Важно, чтобы он крепко держался на смартфоне, работал стабильно даже на высокой мощности и не перегревался. Qi2 и MagSafe стали стандартом для пользователей iPhone 15, iPhone 16 и iPhone 17, поэтому выбор всегда идёт в пользу проверенных моделей.

Baseus PicoGo ориентирован на тех, кто хочет компактный повербанк, но при этом готов к чуть большей толщине ради ёмкости 10 000 мА·ч и повышенной универсальности. Magssory Pride 5K и uBear Slide понравятся пользователям, которым важна лёгкость, минимум веса и максимально тонкий форм-фактор. UGREEN MagFlow подойдёт тем, кто ищет скорость, расширенную функциональность и высокую мощность магнитной беспроводной зарядки.