Что подарить на Новый год 2026: идеи полезных и небанальных подарков

С подарками на Новый год всегда одна и та же история. Идей много, а уверенности нет. Хочется подарить не формальную вещь «для галочки», а что-то полезное, приятное и такое, чем будут пользоваться каждый день. Не очередной сувенир, а подарок, который реально порадует.

Мы собрали подборку новогодних подарков, которые легко представить в жизни. Здесь есть варианты для мужчин и женщин, для дома, работы, отдыха и заботы о себе.

В подборке собраны идеи подарков на Новый год в разных ценовых категориях: от небольших, но стильных вещей до крупных и запоминающихся вариантов. Каждый пункт — про практичность, эмоции и ощущение, что подарок выбран с вниманием, а не в последний момент.

Чехол Lacoste для iPhone

Категория: подарок для любителя брендов

Цена: до 4 000 ₽

Плотный силиконовый чехол с soft-touch ощущается дорого в руках, не скользит и быстро перестаёт собирать следы. Хороший подарок почти для любого владельца айфона. Подходит тем, кто не любит кричащий дизайн, но ценит брендовую аккуратность. Логотип Lacoste здесь не про моду ради моды, а скорее про статус и вкус без лишнего шума.

Плюс в том, что такой чехол носят каждый день. Он защищает телефон, приятно ощущается в руке, не удешевляет устройство и визуально собирает образ.

Где купить: OZON (iPhone 17 Pro) / (iPhone 16 Pro) / (iPhone 15 Pro)

Умная эмби-лампа Яндекс

Категория: универсальный подарок для всех

Цена: до 5 000 ₽

Умная лампа для дома, которая делает освещение приятным на каждый день. Даёт мягкий свет для вечера, помогает расслабиться перед сном и аккуратно просыпаться утром без резких будильников.

Подойдёт всем — паре, родителям, друзьям и детям. Не важно, есть ли уже умный дом или Яндекс Станция. Лампа понятна с первого включения и не требует разбираться в настройках.

Управляется голосом через Яндекс Станцию и через приложение «Дом с Алисой». Можно менять яркость, цвет и температуру света, включать готовые сценарии, использовать световой будильник с плавным пробуждением. Есть режим, при котором свет двигается в такт музыке и создаёт настроение.

Хороший вариант, когда нужен универсальный подарок. Лампу начинают использовать сразу, она не пылится и подходит для любой комнаты.

Где купить: DNS

Клавиатура EPOMAKER HE80

Категория: подарок для гика и писателя

Цена: до 6 000 ₽

Механическая клавиатура, сделанная в первую очередь для игровых сессий и для тех, кому важны ощущения от каждой клавиши. Нажатия здесь не «пустые» и не ватные, а чёткие и контролируемые. Пальцы реально чувствуют момент срабатывания, и за счёт этого играть и печатать становится приятнее.

Клавиатура использует магнитные переключатели с эффектом Холла. Они работают быстрее обычной механики и позволяют очень точно настроить, на каком этапе будет происходить срабатывание. В играх это даёт заметное преимущество: реакции быстрее, движения точнее, меньше случайных нажатий. Особенно хорошо ощущается в шутерах, гонках и любых динамичных жанрах.

При обычной печати HE80 тоже раскрывается. Ход клавиш мягкий, звук приглушённый, нет металлического лязга и раздражающего шума. Долго работать за компьютером комфортно, а сам процесс печати начинает приносить эстетическое удовольствие.

Как подарок — очень удачный вариант. Подойдёт геймеру, человеку, который много сидит за компьютером, пишет, кодит или просто ценит качественные вещи.

Где купить: OZON

Массажер Xiaomi Massage Gun Mini 3

Категория: полезный подарок для здоровья

Цена: до 7 000 ₽

Компактный перкуссионный массажер, который помогает быстро снять мышечное напряжение без походов к массажисту. Устройство глубоко прорабатывает мышцы, снимает зажимы в шее, плечах и спине, помогает расслабиться после долгого дня за компьютером или ускоряет восстановление после тренировок.

Такой массажер особенно уместен в подарок тем, кто много сидит за рабочим столом, чувствует постоянное напряжение в плечах и пояснице или регулярно занимается спортом. Несколько минут массажа вечером реально помогают убрать скованность, снизить усталость и почувствовать, как тело расслабляется.

Формат удачный именно для подарка. Он лёгкий, компактный и не выглядит громоздко, его удобно хранить и брать с собой. Управляется одной кнопкой, интенсивность регулируется, в комплекте есть насадки под разные зоны тела.

Хороший выбор, когда хочется подарить вещь с понятной пользой. Xiaomi Massage Gun Mini 3 не про «прикол», а про заботу о самочувствии. Такой подарок начинают использовать сразу и возвращаются к нему снова, потому что он действительно помогает чувствовать себя лучше каждый день.

Где купить: OZON

Часы Huawei Watch Fit 4 Pro

Категория: подарок для спортсмена

Цена: до 15 000 ₽

Удобные и лёгкие умные часы для повседневной жизни. Следят за активностью, сном и здоровьем, помогают больше двигаться и не требуют постоянной зарядки — работают до 10 дней.

Как подарок подходят почти всем: мужчине, женщине, подростку, тому, кто занимается спортом, и тому, кто просто хочет полезный гаджет на каждый день. Универсальный дизайн, понятное управление, совместимость с iOS и Android.

Часы измеряют пульс, кислород в крови, уровень стресса, поддерживают ЭКГ, GPS и десятки тренировок. Корпус из титана, сапфировое стекло и быстрая зарядка.

Хороший выбор, если нужен подарок без риска: полезный, качественный и такой, которым действительно будут пользоваться каждый день.

Где купить: М.Видео

Консоль ANBERNIC RG Slide

Категория: подарок для любителя игр

Цена: до 16 000 ₽

Хороший подарок для тех, кто любит игры, но давно не сидит за стационарным ПК или консолью. Подойдёт взрослым, ностальгирующим по эпохе PSP и Sega, и тем, кто когда-то пропустил культовые игры и хочет наверстать. Формат «достал и играешь» работает идеально: включил, продолжил с того же места, убрал в карман или рюкзак.

Железо тянет всё, для чего такую консоль покупают: Android, бодрый процессор, активное охлаждение, нормальный звук из встроенных динамиков, гироскоп и вибрация для погружения. Автономности хватает на несколько игровых сессий, а от управления нельзя устать даже при долгой игре.

Удачный подарок, потому что он не требует объяснений и инструкций. Дарит эмоции, ностальгию и редкое ощущение живого гейминга.

Где купить: AliExpress

Фен-стайлер Tuvio 2-в-1

Категория: полезный подарок для бьюти-ценителя

Цена: до 18 000 ₽

Фен, который закрывает почти все сценарии укладки дома. В комплекте восемь насадок: сушка, брашинги с автоматическим вращением, цилиндры для локонов, диффузор, насадка-расчёска. Подходит для волос любой длины и типа, без “танцев с бубном” и походов в салон.

По ощущениям — шикарный аналог Dyson. Похожая логика работы, бережная укладка, ионизация, равномерный нагрев и понятное управление, но без ценника уровня «премиум ради бренда». Температура и скорость регулируются, есть холодный обдув для фиксации, волосы не пересушиваются даже при ежедневном использовании.

Жёсткий комплектный кейс упрощает хранение насадок и делает устройство удобным для поездок.

По формату и возможностям Tuvio часто сравнивают с более премиальными стайлерами, но здесь акцент сделан на практичность и разумную цену. Хороший вариант для тех, кто хочет универсальный инструмент для укладки без переплаты. Можно смело дарить и не ошибиться.

Где купить: Яндекс Маркет

Микротоки FOREO BEAR 2 go

Категория: подарок для поддержания красоты

Цена: до 20 000 ₽

FOREO BEAR 2 go — не модный аксессуар, а рабочий бьюти-инструмент. Микротоки давно применяют в косметологии и физиотерапии: мягкие импульсы стимулируют мышцы лица, улучшают кровообращение и помогают убрать отёки. Эффект ощущается достаточно быстро, без салонных процедур.

Подойдёт практически всем: девушке, жене, маме и подруге. Возраст не принципиален — устройство не «про морщины», а про тонус и ухоженный вид. Формат компактный, выглядит аккуратно и дорого, не вызывает ощущения «слишком сложного подарка».

Цена оправдана результатом и регулярным использованием. Хороший вариант, если хочется подарить заботу, а не просто вещь. Универсальный, не требует подбора размера или вкуса и почти всегда воспринимается как удачное попадание.

Где купить: OZON

Смартфон OPPO A6 Pro

Категория: практичный подарок на каждый день

Цена: до 21 000 ₽

Смартфон для тех, кому важна не только внешность, но и выносливость (мы проверяли). OPPO A6 Pro спокойно переживает дождь, пыль и грязь благодаря защите IP69, не боится падений и отлично подходит для активной жизни, поездок и работы вне офиса.

Главный козырь — автономность. Аккумулятор на 7000 мА·ч уверенно держит день с большим запасом, а быстрая зарядка на 80 Вт возвращает заряд за короткое время. . По заявлению производителя, аккумулятор рассчитан до 5 лет эксплуатации без существенной потери ёмкости. AMOLED-экран 120 Гц яркий и плавный, пользоваться комфортно даже на солнце.

Хороший вариант, когда нужен надёжный, неприхотливый смартфон без лишней хрупкости и с понятным набором функций. Подарок, который реально используют, а не берегут в чехле.

Где купить: OZON

Смартфон OPPO Reno14 F 5G

Категория: универсальный подарок для каждого

Цена: до 25 000 ₽

Смартфон, который выглядит дороже своей цены. Тонкий корпус, аккуратный блок камер и яркий дизайн сразу цепляют взгляд — такой действительно приятно подарить.

AMOLED-экран на 6,57 дюйма с частотой 120 Гц яркий и плавный, комфортен для видео, соцсетей и повседневного использования. Сенсор уверенно реагирует даже на мокрые руки и перчатки — что очень порадует зимой или в поездках в теплые страны

Работает на Android 15 с оболочкой ColorOS, всё шустро и без лишней перегруженности, с продвинутыми ИИ-функциями для обработки фото и редактирования текста. Камера с оптической стабилизацией и ИИ-вспышкой делает уверенные фото в любое время суток, а аккумулятора на 6000 мА·ч хватает на целый день. Быстрая зарядка на 45 Вт — приятный бонус.

Хороший подарок, если нужен современный, красивый и понятный смартфон без переплаты.

Где купить: OZON

Яндекс Станция 3

Категория: подарок для любителя звука и атмосферы

Цена: до 27 000 ₽

Подарок, который начинает радовать сразу после распаковки. Яндекс Станция 3 не требует настройки, объяснений и «разберёшься потом». Подключил к розетке, вошёл в аккаунт и в доме появляется звук, свет и ощущение обновлённого пространства.

Колонка заметно выросла по качеству звука: 50 Вт, пять динамиков и объёмная подача делают её полноценной домашней акустикой, а не просто голосовым помощником. Плюс визуальный эффект задаёт эмбиент-подсветка и пиксельный дисплей. Вечером Станция работает как интерьерный светильник и создаёт атмосферу, а не просто играет музыку.

Станция 3 подходит всем: семье, паре, родителям и друзьям. Не нужно угадывать вкусы, размеры, привычки. Музыка, голосовое управление, умный дом, сценарии — каждый найдёт своё применение.

Хороший вариант, если нужен подарок не для галочки, а для повседневной атмосферы дома.

Где купить: Яндекс Маркет

Ридер ОНИКС БУКС Кон-Тики 5

Категория: подарок для любителя книг

Цена: 33 990 ₽

Редкий случай, когда подарок выглядит технологично и при этом сразу понятен по смыслу. ОНИКС БУКС Кон-Тики 5 — электронная книга для тех, кто читает много, долго и не хочет уставших глаз. Экран E Ink Carta Plus с плотностью 300 ppi ощущается как хорошая бумага, а подсветка без мерцания позволяет читать вечером без ощущения, что смотришь в планшет.

Формат 7,8 дюйма можно назвать золотой серединой. Тексты читаются свободно, строки не «ломаются», с PDF и документами не приходится постоянно увеличивать страницу. Ридер подходит и для художественной литературы, и для работы с текстами. Корпус металлический, экран прикрыт защитным стеклом, а в комплекте уже лежит «умная» обложка.

Ридер работает на Android, поэтому не ограничивает одним книжным магазином. Можно пользоваться Яндекс Книгами и другими сервисами, читать из облака, загружать файлы по Wi-Fi и слушать аудиокниги по Bluetooth. Всё работает быстро, без зависаний и лишней возни с настройками.

Удачный вариант для подарка тем, кто устал читать со смартфона и хочет вернуться к книгам без уведомлений, соцсетей и лишних отвлечений. Вещь, которая используется каждый день, а не лежит на полке.

Где купить: фирменный магазин ОНИКС БУКС

Проектор Signyean S3 Ultra

Категория: подарок для киномана

Цена: до 43 000 ₽

Зачем идти в кино, если можно устроить кинотеатр с чёткой картинкой и качественным звуком у себя дома? Мультимедийный проектор S3 Ultra премиального качества с яркостью 1100 ANSI Lumen даёт стабильную картинку Full HD 1080p с отличной цветопередачей и контрастом. Проектор поддерживает сеть, что делает его еще более удобным в использовании. Вы можете легко подключить к нему свой компьютер или смартфон через Wi-Fi и наслаждаться просмотром любимых фильмов или игр без необходимости использования проводов.

Проектор оснащен объективом с оптической группой из стеклянных линз и лампой LED с ресурсом более 30 000 часов. Автофокусировка автоматически настраивает резкость при включении и смене положения, поэтому не нужно каждый раз крутить настройки вручную. Встроенная акустика избавляет от необходимости сразу докупать колонки, проектор можно использовать «из коробки».

Поворотное основание на 360 градусов избавляет от постоянной возни с установкой. Поставили на стол, тумбу или полку, повернули корпус и сразу получили нужный угол проекции.

Такой подарок используется по назначению, а не по праздникам. Подойдет для новогодней вечеринки в офисе, а также для теплых киновечеров с семьей и друзьями, дома и на даче.

Где купить: Watchsport

Яндекс Станция Дуо Макс

Категория: универсальный подарок для всех

Цена: до 44 000 ₽

Устройство, которое заменяет сразу несколько вещей. Экран, умная колонка, центр управления домом и «домашний ассистент» в одном корпусе. Яндекс Станция Дуо Макс решает бытовые задачи каждый день, а не создаёт настроение по вечерам.

Большой сенсорный экран позволяет смотреть сериалы, YouTube и ТВ, листать рецепты на кухне, управлять умным домом и сервисами Яндекса без телефона. Алиса здесь работает как полноценный интерфейс: попросили включить фильм, найти видео, поставить таймер или показать прогноз — всё происходит сразу и наглядно.

Лучше всего Дуо Макс подходит в подарок семье, паре или родителям. Формат понятный, сценарии привычные, порог входа минимальный. Не нужно разбираться в меню, подписках и настройках. Устройство объясняет себя в процессе использования.

Хороший выбор, когда хочется подарить вещь, которая реально упрощает жизнь дома и быстро становится частью повседневного быта.

Где купить: Яндекс Маркет

Независимо от бюджета и повода, такие вещи легко вписываются в повседневную жизнь и начинают радовать сразу после распаковки.

Новый год проходит быстро, а хорошие подарки остаются надолго.