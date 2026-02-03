Глобальный сбой ChatGPT: пользователи сообщают о проблемах с доступом и историей диалогов | The GEEK
Глобальный сбой ChatGPT: пользователи сообщают о проблемах с доступом и историей диалогов

Масштабный сбой в ChatGPT: нейросеть перестала обрабатывать запросы и загружать историю чатов по всему миру.
Редакция The GEEK сегодня в 00:04

В работе ChatGPT произошел масштабный технический сбой. Тысячи пользователей по всему миру столкнулись с невозможностью использовать нейросеть в привычном режиме.

По данным мониторинговых сервисов и сообщениям в социальных сетях, сбой проявляется следующим образом:

  • Ошибки при выполнении команд: При попытке отправить запрос пользователи получают сообщения о системной ошибке или наблюдают бесконечную загрузку.
  • Исчезновение истории диалогов: У многих пользователей перестал подгружаться список прошлых чатов, что делает невозможным продолжение текущих рабочих процессов.
  • Проблемы с авторизацией: Часть пользователей не может войти в свои аккаунты, получая уведомления о недоступности серверов.

На официальной странице статуса OpenAI уже появилось подтверждение «повышенного уровня ошибок».

На данный момент инженеры OpenAI работают над устранением неполадок. Пользователям рекомендуется временно воздержаться от отправки важных запросов, так как ответы могут генерироваться некорректно или не сохраняться в истории.

Обновлено 0:47: OpenAI восстановила работу ChatGPT.

