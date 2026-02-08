Apple скоро анонсирует iOS 26.4 с обновлённой Siri

Apple планирует представить iOS 26.4 с некоторыми компонентами обновлённой Siri уже в ближайшие недели. Об этом рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман.

По его словам, если релиз не будет отложен, то первая бета-версия iOS 26.4 для разработчиков выйдет на неделе с 23 февраля по 1 марта. Полноценный релиз ожидается позже, после традиционного цикла тестирования.

Подробности о функциональности обновлённой Siri пока не раскрываются. Но ранее сообщалось, что Apple «глубоко» интегрирует помощника на базе искусственного интеллекта Google Gemini во многие основные приложения.