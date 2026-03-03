В России открылся предзаказ на MacBook Air и Pro с M5. Цены и модификации

3 марта в российской рознице открылся предзаказ на новые MacBook Air и MacBook Pro. Физически устройства появятся на полках 11 марта.

MacBook Air получил чип M5, поддержку Wi-Fi 7 и 512 ГБ в базовой конфигурации вместо прежних стыдных 256 ГБ. Автономность до 18 часов, два размера на выбор, два цвета — небесно-голубой и полночный чёрный.

Цены на MacBook Air:

13″ (16/512 ГБ) — 129 999 ₽

15″ (16/512 ГБ) — 154 999 ₽

MacBook Pro на M5 Pro ориентирован на тех, кому Air уже мало: профессиональная разработка, 3D, видеомонтаж и работа с локальными ИИ-моделями. Базовый накопитель — 1 ТБ, скорость SSD выросла вдвое, автономность достигает 24 часов. Модели на M5 Max в российском прайсе пока не появились — ждём.

Цены на MacBook Pro: