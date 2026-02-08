Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

Беспроводных наушников сегодня столько, что выбрать что-то действительно интересное становится всё сложнее. Одни берут внешним видом, другие — цифрами в характеристиках, третьи — обещаниями «лучшего звука за свои деньги». Но вот сотрудничество с профильными аудиобрендами встречается редко.

В случае с Baseus Inspire XP1 производитель сделал ставку именно на это — в настройке звука участвовала команда Bose. На бумаге звучит серьёзно, но в реальной жизни подобные коллаборации нередко оказываются просто шильдиками на устройствах. Я проверил, «прокачивает» ли настройка звук или это всего лишь маркетинг.

Характеристики Baseus Inspire XP1

Модель: Baseus Inspire XP1 by Bose (A00109)

Тип: внутриканальные

Звук: 10-мм драйвер

Диапазон частот: 20-20000 Гц

Диапазон сигнала: ≤ 10 метров

Общее количество микрофонов: 6 микрофонов

Шумоподавление: адаптивное, до 50 дБ

Кодеки: AAC, SBC

Аккумулятор: наушники — 49 мАч, зарядный кейс — 600 мАч

Автономность: без подзарядки — до 8 часов, с зарядным кейсом — до 45 часов

Интерфейсы: Bluetooth 6.1, USB Type-C

Защита: IPX4

Габариты: размер зарядного кейса — 64,2×59,3 мм, вес кейса — 57 г, вес наушника — 8 г

Цена: от 8 990 ₽

Кто такие Bose?

Bose Corporation — это американская компания, известная во всём мире как производитель аудиотехники премиум-класса. Она была основана в 1964 году профессором Массачусетского технологического института Амаром Боузом, который стремился создать звук, максимально приближённый к живому восприятию. С самого начала компания сделала ставку не просто на технические характеристики, а на то, как человек слышит звук, что сильно выделяло Bose среди конкурентов.

Сегодня Bose ассоциируется с наушниками с активным шумоподавлением, акустическими системами, саундбарами и другими аудиорешениями. Бренд известен своим минималистичным дизайном, удобством использования и фирменным «мягким» звучанием. Несмотря на споры среди аудиофилов, Bose остаётся одним из самых узнаваемых и коммерчески успешных брендов в мире аудио, делая качественный звук доступным широкой аудитории.

Анатомические наушники в стиле Bose

Baseus Inspire XP1 не похожи на классические TWS-наушники. Они выполнены в привычном форм-факторе с «ножкой», однако сам корпус разработан с учётом анатомических особенностей уха. Именно поэтому они имеют такую необычную форму, которая чем-то мне напомнила гибрид классики и «фасолевидных» моделей, а также наушники Bose.

Так выглядят наушники Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2nd Gen и Bose QuietComfort Earbuds

Корпус наушников чёрный, полностью матовый с аккуратным глянцевым логотипом Baseus на слегка сплющенной тёмно-серой ножке. Inspire XP1 лёгкие и качественно собраны: ничего не люфтит и не вызывает чувства экономии на материалах. На ощупь пластик больше напоминает плотную и приятную резину.

Благодаря анатомической форме наушников они уверенно сидят в ушах и не давят. За счёт удачного распределения веса и формы можно спокойно слушать музыку часами без дискомфорта. Подогнать посадку под себя помогают сменные амбушюры. После подбора подходящей пары наушники надёжно держатся в ухе и не выскальзывают, как при обычной ходьбе, так и во время тренировок.

Плавно переходим к зарядному кейсу Inspire XP1. Сначала он показался мне крупноватым, но в реальной жизни всё оказалось наоборот: кейс спокойно помещается в карман джинсов и не мешает при ходьбе. Крышка фиксируется надёжно, магниты держат наушники уверенно.

Футляр выполнен в тех же цветах, что и наушники. Крышка — тёмно-серая с логотипами Baseus и «Sound by Bose», а основной корпус — чёрный с небольшим световым индикатором заряда, разъёмом USB-C и кнопкой ручного сопряжения/сброса до заводских настроек.

Единственный нюанс — открыть кейс одной рукой не так просто, к этому моменту за время пользования я так и не привык. На ощупь футляр не такой приятный как наушники, в руках выглядит скорее как кейс бюджетных наушников. Ещё и с кривой наклейкой EAC (на фото выше).

Baseus Inspire XP1 приезжают в крупной белой коробке. На лицевой стороне — изображение самих наушников и ключевые особенности модели. Всё подано максимально понятно, ещё до распаковки ясно, на что делает ставку производитель.

Внутри коробки:

Наушники в зарядном кейсе;

Дополнительные амбушюры размеров S и L (средние — уже на наушниках);

Кабель USB-A на USB-C;

Документация.

Подключение и управление

Baseus Inspire XP1 не нуждаются в дополнительной настройке. «Из коробки» наушники отлично звучат во всех жанрах. Как оказалось, именно пресет «Sound by Bose» установлен в них по умолчанию.

Однако, если всё-таки хочется более тонко настроить устройство под себя, нужно скачать фирменное приложение «Baseus» (Google Play / App Store). Через него можно обновлять прошивку, активировать Dolby Audio или режим низкой задержки, менять пресеты или настроить эквалайзер самостоятельно.

Там же настраиваются жесты. Физическое управление наушниками осуществляется с помощью сенсоров, которые расположены прямо под блестящим логотипом на ножке. Отмечу, что на одно нажатие по умолчанию не стоит команда. Но в приложении можно это исправить и при необходимости переназначить двойные/тройные нажатия и удержание.

Насколько крут звут от Bose?

Как я уже упомянул выше, по стандарту в Inspire XP1 активирован пресет «Sound by Bose». Он был настроен командой компании Bose с помощью профессиональной технологии динамической эквализации.

С «Sound by Bose» звук тёплый, ровный, с аккуратным акцентом на низкие частоты. Средние частоты ровные, вокал читается хорошо и не уходит на второй план. Высокие звучат мягко, без резкости. Для повседневного прослушивания это комфортный вариант, который не утомляет и подходит для большинства популярных жанров музыки.

Например, энергичный трек The Weeknd — Blinding Lights не превращаются в кашу: синтезаторы остаются разборчивыми, а ударные не забивают остальной микс. Звук сбалансированный, без перекоса в одну сторону, слушать одно удовольствие. А в Adele — Hello на первый план выходит вокал: голос плотный и тёплый, средние частоты подаются аккуратно.

А вот любителям более агрессивного низа я бы рекомендовал выбрать соответствующий пресет «Bass Boost». В таком случае, бас становится более плотным и чётким.

Звуковая сцена ожидаемо не слишком широкая. Тем не менее, ощущение объёма есть, особенно с включённым Dolby Audio. Он добавляет глубины и делает звук более «воздушным», без ощущения искусственности.

Единственный недостаток, который я для себя отметил — запас громкости. Для комфортного прослушивания часто приходилось поднимать уровень ближе к максимуму. Запаса хватает, но хотелось бы чуть больше пространства по громкости.

Шумоподавление и микрофоны

Чем ещё порадовали Baseus Inspire XP1, так это активным шумоподавлением. Оно хорошо справляется с гулом транспорта и шумом улицы, эффективно отсекая ненужные звуки.

В приложении шумоподавление можно также настроить. Есть сразу пять режимов:

В помещении (дом, офис);

На улице (улица, парк);

Транспорт (метро, автобус);

Настраивается — можно выбрать интенсивность шумоподавление от 1 до 5;

Адаптивный — наушники динамически адаптируются к окружающему шуму в реальном времени.

Лично я практически не использую шумоподавление, так как ощущение полной тишины и «вакуума» вызывает дискомфорт. Но в Inspire XP1 мне больше понравился «Адаптивный режим». Он не такой «грубый», как шумодав 5 уровня, но в то же время отлично гасит звуки вокруг.

Естественно, никуда в современных наушников без режима прозрачности. Для меня он ещё более бесполезный, чем ANC. Но сам по себе он достаточно неплох, хотя небольшие искажения окружающих звуков всё-таки есть. Если не хочется снимать наушники во время короткого диалога, то его вполне достаточно.

Для звонков используется система из шести микрофонов с ИИ-шумоподавлением. Речь передаётся разборчиво, собеседники меня понимали без проблем, хотя голос слегка сжимается. Для рабочих созвонов и обычных разговоров этого уровня более чем хватает.

Более 40 часов без зарядки

По данным производителя, Baseus Inspire XP1 способны проработать до 8 часов без активного шумоподавления на одном заряде и около до 45 часов вместе с кейсом. В жизни показатели отличаются, но незначительно:

Музыка на 70% громкости без ANC — около 6,5-7 часов на одном заряде;

Кейс — около 40-42 часов.

Сам футляр наушников полностью заряжается примерно за полтора часа. При этом функция быстрой зарядки гарантирует, что 10 минут в кейсе достаточно для нескольких часов воспроизведения музыки.

Соединение Bluetooth 6.1 стабильное, в ходе использования не было ни одного обрыва. Радиус действия составляет более 10 метров, звук в наушниках не искажается даже через 3 стены.

Итого. Стоит ли покупать Baseus Inspire XP1?

Baseus Inspire XP1 оставляют впечатление продуманной и универсальной модели на каждый день. Это наушники, которые не требуют долгой настройки: фирменный пресет «Sound by Bose» сразу даёт ровное, тёплое и комфортное звучание, подходящее и для музыки, и для подкастов, и для фильмов. Именно в этом их главный плюс — включил и слушаешь.