Яндекс научился распознавать мошенников в исходящих звонках

Предупреждение появляется ещё до начала разговора.
Редакция The GEEK сегодня в 22:28

Яндекс обновил определитель номера: теперь сервис предупреждает пользователей, если они пытаются позвонить на номер, который используется мошенниками. Функция доступна всем пользователям Android.

Раньше защита в основном работала с входящими вызовами, но злоумышленники адаптировались и стали вынуждать людей звонить им самостоятельно — через СМС и сообщения в мессенджерах. По данным Яндекса, в начале января 67% разговоров с мошенниками начинались именно с исходящих звонков со стороны жертвы.

Чаще всего схема выглядела так: человеку писали или звонили, представляясь службой поддержки, сообщали о «подозрительной активности» и предлагали срочно перезвонить по указанному номеру. Теперь, если этот номер уже распознан как мошеннический, определитель покажет предупреждение и позволит отменить вызов до соединения.

Решение работает на базе нейросетей, которые анализируют сотни факторов: активность номера, жалобы пользователей, частоту звонков, длительность разговоров и другие поведенческие признаки. Если номер признаётся опасным, пользователь видит предупреждение прямо на экране набора.

Функция встроена в приложение «Яндекс с Алисой» и мобильный Яндекс Браузер. Данные обрабатываются в обезличенном виде, подчёркивает компания.

