Слухи: iPhone в России могут подорожать из-за конфликта на Ближнем Востоке

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в соцсетях начали обсуждать возможный рост цен на технику Apple в России.
Редакция The GEEK сегодня в 19:11

В соцсетях появились сообщения о том, что обострение конфликта на Ближнем Востоке может повлиять на поставки электроники и привести к росту цен на технику Apple.

Обсуждение связано с тем, что через регион проходят важные логистические маршруты, используемые для поставок электроники. В подобных ситуациях издержки на доставку действительно могут увеличиваться, что в дальнейшем отражается на розничной цене.

Однако участники рынка в разговоре с The GEEK сообщили, что на данный момент повышать цены не планируют. Компании заняли выжидательную позицию и продолжают работать в прежнем режиме.

Собеседники редакции отмечают, что говорить о реальном влиянии на рынок преждевременно. Даже при возникновении логистических сложностей эффект обычно становится заметен спустя несколько недель, когда обновляются складские запасы.

Таким образом, на текущий момент речь идёт скорее о рыночных опасениях, чем о фактическом подорожании техники.

