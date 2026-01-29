Яндекс объединил функции Яндекс Ключа и Яндекс ID в одном мобильном приложении

Новое приложение стало единым центром управления аккаунтами Яндекса. Пользователи могут работать сразу с несколькими аккаунтами, включая личный и рабочий, настраивать подписки и семейные группы, а также просматривать и редактировать данные профиля.

Функции двухфакторной аутентификации сохранены. Приложение по-прежнему генерирует одноразовые коды для входа на сайты и сервисы, поддерживающие TOTP, включая «Госуслуги». Все ранее добавленные аккаунты и ключи переносятся автоматически, без повторной настройки.

В Яндекс ID также доступны инструменты безопасности: просмотр списка устройств с активными сессиями, настройка способов восстановления доступа и уведомления о каждом входе в аккаунт. Защита аккаунтов дополняется автоматическими алгоритмами, которые выявляют подозрительную активность.

Приложение Яндекс ID доступно на iOS и Android. Пользователям Яндекс Ключа достаточно обновить приложение.