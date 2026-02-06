В Яндекс Маркете появились персональные ленты товаров с ИИ | The GEEK
В Яндекс Маркете появились персональные ленты товаров с ИИ

Яндекс Маркет запустил новую функцию персональных товарных подборок с ИИ.
Редакция The GEEK сегодня в 09:00

Яндекс Маркет запустил новую функцию формирования персональных подборок товаров с использованием искусственного интеллекта. Пользователи получили возможность создавать отдельные ленты рекомендаций под конкретные задачи и темы.

Подборки создаются на главной странице приложения Яндекс Маркета. Пользователь может выбрать одну из предложенных тем либо задать собственный запрос в свободной форме — например, для ремонта, подбора одежды или оформления интерьера. На основе запроса формируется отдельная лента товаров, сгруппированная по заданной теме.

Всего можно создать до десяти тематических подборок. Их разрешается редактировать или удалять в любой момент. При этом универсальная рекомендательная лента «Для вас» продолжает работать параллельно. Новая функция запущена в бета-режиме.

За формирование подборок отвечает ИИ-агент Яндекс Маркета, работающий на базе технологии Алиса AI. Агент анализирует запрос пользователя и использует данные о его активности в сервисе, включая историю просмотров, покупок и избранного.

Ранее ИИ уже применялся в поиске, чате, карточках товаров и инструментах сравнения.

