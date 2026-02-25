Samsung представила смартфоны Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra | The GEEK
Samsung представила смартфоны Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra

Все новинки уже доступны в России.
Редакция The GEEK сегодня в 21:01

25 февраля состоялась презентация Galaxy Unpacked 2026, на которой была представлена серия смартфонов Samsung Galaxy S26. В новую линейку вошли три модели: Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra.

Характеристики Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26+Samsung Galaxy S26 Ultra
Габариты146,9×71,7×7,2 мм, 167 г158,4×75,8×7,3 мм, 190 г163,6×78,1×7,9 мм, 214 г
Экран6,3 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 2340×1080 пикселей, 1-120 Гц, до 2600 нит, защитное стекло Corning Gorilla Armor 26,7 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 3120×1440 пикселей, 1-120 Гц, до 2600 нит, защитное стекло Corning Gorilla Armor 26,9 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 3120×1440 пикселей, 1-120 Гц, до 2600 нит, технология Privacy Screen, защитное стекло Corning Gorilla Armor 2
ПроцессорSamsung Exynos 2600Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
ОЗУ12 ГБ LPDDR5X12/16 ГБ LPDDR5X
Память256/512 ГБ256/512/1024 ГБ
КамерыОсновная — 50 Мп, 1/1.56″, f/1.8, ЭФР 24 мм, OIS;
широкоугольная — 12 Мп, 1/2.55″, f/2.2, ЭФР 13 мм, 120 градусов;
телефото — 10 Мп, 1/3.94″, f/2.4, ЭФР 67 мм, 3-кратный оптический зум, OIS; фронтальная — 12 Мп, 1/3.2″, f/2.2, ЭФР 26 мм, автофокус		Основная — 200 Мп, 1/1.3″, f/1.4, ЭФР 24 мм, OIS;
широкоугольная — 50 Мп, 1/2.5″, f/1.9, 120 градусов;
телефото — 10 Мп, 1/3.94″, f/2.4, ЭФР 67 мм, 3-кратный оптический зум, OIS;
перископ — 50 Мп, 1/2.52″, f/2.8, 5-кратный оптический зум, OIS;
фронтальная — 12 Мп, 1/3.2″, f/2.2, ЭФР 26 мм, автофокус
Аккумулятор4300 мАч, быстрая проводная зарядка 25 Вт, беспроводная 15 Вт (Qi2), реверсивная зарядка4900 мАч, быстрая проводная зарядка 45 Вт, беспроводная 15 Вт (Qi2), реверсивная зарядка5000 мАч, быстрая проводная зарядка 60 Вт, беспроводная 45 Вт (Qi2), реверсивная зарядка
БезопасностьУльтразвуковой сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу, водозащита IP68
ОСOne UI 8.5 на Android 16
Связь и интерфейсы2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, NFC, USB 3.2 Gen 1 Type-C, две SIM-карты, eSIM

Отличия новых смартфонов от предыдущей серии Galaxy S25 минимальны. Главной новинкой стала технология «Privacy Display», доступная на экране топовой модели Galaxy S26 Ultra. Она позволяет скрывать содержимое экрана от посторонних — изображение становится тёмным при просмотре под углом.

Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26+
Samsung Galaxy S26 Ultra

Что касается дизайна, то визуальные изменения небольшие. Камеры теперь объединены в один блок, как в Galaxy Z Fold 7 (обзор), что делает заднюю панель более аккуратной и цельной.

Цены на Samsung Galaxy S26 в России

В России смартфоны уже доступны для предзаказа. Цены на устройства зависят от модели и конфигурации памяти:

  • Galaxy S26 (256 ГБ) — от 89 990 рублей;
  • Galaxy S26+ (256 ГБ) — от 104 990 рублей;
  • Galaxy S26 Ultra (256 ГБ) — от 124 990 рублей.
