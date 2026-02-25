Samsung представила смартфоны Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra

25 февраля состоялась презентация Galaxy Unpacked 2026, на которой была представлена серия смартфонов Samsung Galaxy S26. В новую линейку вошли три модели: Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra.

Характеристики Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26+ Samsung Galaxy S26 Ultra Габариты 146,9×71,7×7,2 мм, 167 г 158,4×75,8×7,3 мм, 190 г 163,6×78,1×7,9 мм, 214 г Экран 6,3 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 2340×1080 пикселей, 1-120 Гц, до 2600 нит, защитное стекло Corning Gorilla Armor 2 6,7 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 3120×1440 пикселей, 1-120 Гц, до 2600 нит, защитное стекло Corning Gorilla Armor 2 6,9 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 3120×1440 пикселей, 1-120 Гц, до 2600 нит, технология Privacy Screen, защитное стекло Corning Gorilla Armor 2 Процессор Samsung Exynos 2600 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy ОЗУ 12 ГБ LPDDR5X 12/16 ГБ LPDDR5X Память 256/512 ГБ 256/512/1024 ГБ Камеры Основная — 50 Мп, 1/1.56″, f/1.8, ЭФР 24 мм, OIS;

широкоугольная — 12 Мп, 1/2.55″, f/2.2, ЭФР 13 мм, 120 градусов;

телефото — 10 Мп, 1/3.94″, f/2.4, ЭФР 67 мм, 3-кратный оптический зум, OIS; фронтальная — 12 Мп, 1/3.2″, f/2.2, ЭФР 26 мм, автофокус Основная — 200 Мп, 1/1.3″, f/1.4, ЭФР 24 мм, OIS;

широкоугольная — 50 Мп, 1/2.5″, f/1.9, 120 градусов;

телефото — 10 Мп, 1/3.94″, f/2.4, ЭФР 67 мм, 3-кратный оптический зум, OIS;

перископ — 50 Мп, 1/2.52″, f/2.8, 5-кратный оптический зум, OIS;

фронтальная — 12 Мп, 1/3.2″, f/2.2, ЭФР 26 мм, автофокус Аккумулятор 4300 мАч, быстрая проводная зарядка 25 Вт, беспроводная 15 Вт (Qi2), реверсивная зарядка 4900 мАч, быстрая проводная зарядка 45 Вт, беспроводная 15 Вт (Qi2), реверсивная зарядка 5000 мАч, быстрая проводная зарядка 60 Вт, беспроводная 45 Вт (Qi2), реверсивная зарядка Безопасность Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу, водозащита IP68 ОС One UI 8.5 на Android 16 Связь и интерфейсы 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, NFC, USB 3.2 Gen 1 Type-C, две SIM-карты, eSIM

Отличия новых смартфонов от предыдущей серии Galaxy S25 минимальны. Главной новинкой стала технология «Privacy Display», доступная на экране топовой модели Galaxy S26 Ultra. Она позволяет скрывать содержимое экрана от посторонних — изображение становится тёмным при просмотре под углом.

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26 Ultra

Что касается дизайна, то визуальные изменения небольшие. Камеры теперь объединены в один блок, как в Galaxy Z Fold 7 (обзор), что делает заднюю панель более аккуратной и цельной.

Цены на Samsung Galaxy S26 в России

В России смартфоны уже доступны для предзаказа. Цены на устройства зависят от модели и конфигурации памяти: