OpenAI выпустила быструю модель GPT-5.3 Instant в ChatGPT

OpenAI выпустила GPT-5.3 Instant — обновлённую версию быстрой модели в ChatGPT. Доступна уже сейчас всем пользователям, включая бесплатный тариф. Предыдущая GPT-5.2 Instant останется для платных пользователей в меню выбора моделей до 3 июня, после чего её уберут.

Главное изменение — модель наконец перестала быть занудой. GPT-5.2 Instant грешила излишней осторожностью: отказывалась отвечать на безопасные запросы, добавляла ненужные предисловия и морализаторские оговорки. GPT-5.3 Instant отвечает сразу и по делу — без «стоп, сделайте вдох» и прочих непрошеных советов.

Помимо этого, модель стала лучше работать с поиском в интернете: точнее распознаёт подтекст запроса, выдаёт самое важное и умеет сопоставлять найденное с собственными знаниями. Меньше галлюцинаций, лучше тексты, естественнее общение.

Оговорка одна: на некоторых языках стиль ответов всё ещё может звучать неестественно — OpenAI признаёт это сама.